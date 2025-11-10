Нова загуба върна Безименните обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Любопитно

Б едстващото племе на Безименните ще прекара поредна седмица на лишения след като претърпя тежка загуба в битката за територия в “Игри на волята” тази вечер. Въпреки усилията на новото попълнение Калин и всички воини в отбора, Жълтите не съумяха да надвият съперниците си и се завърнаха в Изолатора.

Източник: NOVA

Сблъсъкът за разпределение на териториите във Войната на племената започна с шокираща новина за Феномените. Един от най-комплексните воини на племето, Калин, бе пленен от противниковия лагер. Въпреки непредвидените обстоятелства, Сините отново показаха сплотена отборна игра и стигнаха до финалната логическа задача с комфортна преднина.

Източник: NOVA

Затруднения с пъзела на компютърния специалист Алекс позволиха на Безименните да наваксат изоставането си и да изравнят силите на последното препятствие. Въпреки това, Феномените успяха да завършат загадката преди Жълтите и отново покориха Резиденцията.

Източник: NOVA

Утре на бойното поле в Дивия север един срещу друг ще застанат смелите капитани Ръждавичка и д-р Пекин. Придружени от своите верни секунданти, те ще премерят сили в съревнование на паметта и издръжливостта.

Гледайте следващия епизод на “Игри на волята” във вторник, 11 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
