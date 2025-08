„Носех едни и същи дрехи в продължение на 15 години“: Ники Рийд разкри философията си за устойчив живот

И зборът на тоалет може да е сериозна дилема за мнозина, но за Ники Рийд той е напълно ясен и непроменим.

Звездата от "Здрач" разкри в подкаста The Art of Being Well with Dr. Will Cole, че носи едни и същи дрехи и обувки в продължение на близо две десетилетия.

„Нося едни и същи дрехи всеки ден“, сподели Рийд в епизода, излъчен на 28 юли.

„Носеща съм винтидж панталони и те имат куп дупки“, продължи тя, допълвайки: „И ако се обърна и ви покажа джобовете отзад, ще видите, че майка ми ми помага да ги закърпя, защото нося едни и същи панталони.“

Но става дума за нещо повече от дрехи. Рийд, която е омъжена за актьора Иън Сомърхолдър от 2015 г., признава, че и обувките ѝ са с нея от дълго време.

„В момента нося същите обувки, които нося от 15 години“, разкрива тя. „Току-що ги смених. Сменям подметките им на всеки три години, защото нося едни и същи обувки всеки ден.“

Според Рийд това е съзнателен избор в свят, който насърчава прекомерната консумация.

„Живеем в култура на 'все повече и повече'“, казва основателката на марката за устойчиви бижута Bayou With Love. „А аз не искам повече. Искам по-малко, но искам да е качествено.“

Майка на две деца – 8-годишна дъщеря и 2-годишен син, които има със Сомърхолдър – тя поставя на първо място дълготрайността и устойчивостта на облеклото си.

„Опитвам се да запазвам вещите си за цял живот“, казва тя. „Преди да купя нещо, се питам: къде е направено, как е произведено и колко дълго ще го нося.“

Рийд подчертава, че устойчивостта е нейна „истинска страст“ и именно това стои зад решението на нея и съпруга ѝ да се отдалечат от актьорството.

„Вече дори не чувам често думите ‘Холивуд’ или ‘актриса’ около мен“, споделя тя. „Просто от толкова, толкова дълго време. Аз съм човек, който обича природата, обича животните. Много по-скоро бих ходила боса по земята, отколкото да нося високи токчета, където и да било.“

През октомври 2024 г. Рийд заяви ексклузивно пред PEOPLE, че не вижда възможност скоро да се завърне към актьорството, но все пак не отхвърля напълно идеята.

„Просто съм много, много заета. Работя над 90 часа седмично“, казва тя. Освен че е главен изпълнителен директор и съосновател на Bayou With Love, Рийд управлява и компания за хранителни добавки – The Absorption Company.

„В момента ръководя една компания на пълен работен ден и току-що стартирах нова съвместна компания с The Absorption Company“, добавя тя. „Просто не мога да си представя да насоча енергията си в друга посока, но не съм затворила вратата.“

Последната ѝ поява на екран е в сериала на Netflix V-Wars от 2019 г., където си партнира със Сомърхолдър. Рийд е най-известна с участието си във филма Thirteen (2003) и с ролята на Розали Хейл — вампир и осиновена сестра на Едуард Кълън (изигран от Робърт Патинсън) в поредицата "Здрач".

През април 2025 г. двойката даде повече яснота относно решението си да напусне Холивуд, след като споделиха, че са се преместили със семейството си да живеят във ферма „много далеч от Лос Анджелис“.

„Светът на шоубизнеса ни даде наистина невероятни платформи и сме изключително благодарни за това“, каза Сомърхолдър в ефира на The Jess Cagle Show по SiriusXM.

„Той често говори как си е тръгнал. Аз не го виждам като напускане“, допълни Рийд. „Виждам го като прекрасен преходен период, в който се опитвам да съчетая бизнеса със страстта – и наистина да извървя своя път.“

„Можеш да говориш за тези неща колкото искаш, но ако не си здраво стъпил на земята и не ги прилагаш на практика, е трудно да бъдеш експерт в нещо, което не познаваш“, казва тя и заключава: „Затова това е истински приоритет за мен.“