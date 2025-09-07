Никола Цолов стана вицешампион на Формула 3

Никола Цолов зае втората позиция в основното състезание за Гран при на Италия на пистата „Монца“ – десети, последен кръг за сезона във Формула 3 и стана вицешапион.

Като отборен шампион за първи път в историята си ликува тимът на българина Campos Racing,

който грабна двойна победа във финалния старт, след като съотборникът на Цолов Тасанапол Интрапувашак (Тайланд) спечели днешната надпревара. За Интрапувашак успехът беше трети за годината и първи в основно състезание през сезон 2025.

Българинът и тайландецът направиха страхотно състезание, а Цолов, който ще кара във Формула 2 през следващия сезон, се прояви като отличен съотборник, тъй като не рискува отборния успех в края. Класирането на подиума беше шесто за Никола Цолов във Формула 3, като той има и две победи.

Цолов тръгна от пета позиция и постепенно се изкачи напред в колоната

по време на доста накъсаната от инциденти и влизания на кола по сигурността надпревара на „Монца“. Той излезе начело в 13-ата обиколка, но по-късно беше изпреварен от победителя Тасанапол Интрапувашак.

Тайландският пилот спечели състезанието, записвайки най-добро време от 44:11.907 минути, а Цолов завърши на 0.732 секунди след него на второто място. Топ 3 допълни мексиканецът Ноел Леон (PREMA Racing), на 2.152 секунди от лидера.

Шампион за сезон 2025 стана бразилецът Рафаел Камара (Trident),

който се нареди пети днес, събирайки 166 точки в актива си. Цолов натрупа 124 на второто място, а трети е съотборникът на българина Мари Боя (Испания) със 116 точки, след като финишира девети на „Монца“.

При конструкторите в отборното класиране Campos Racing е първи с 314 точки, изпреварвайки тима на Trident, който остана втори с 303 точки.

Кметът на София Васил Терзиев поздрави Цолов за успеха му.

„Огромни поздравления за Никола Цолов за второто място в днешната надпревара от Формула 3 на „Монца”, написа във „Фейсбук“ Терзиев.

„Това е още едно доказателство за таланта и упорития му труд. След вчерашния прекрасен български ден на US Open, днес отново имаме повод за гордост с млад български талант, допълва Терзиев. Още по-впечатляващо е, че той завършва сезон 2025 на второ място в генералното класиране във Формула 3 и помогна на тима си Campos Racing да стане за първи път отборен шампион. Това е забележително постижение за 18-годишния Цолов“, допълва столичният градоначалник и пожелава на Цолов още много успехи по пътя към върха.

„София ще те подкрепя както досега, защото вярва в теб!“, добавя Терзиев.