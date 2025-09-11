Любопитно

Никога няма да забравим русата ера на Кейт Мидълтън, дори да беше само за дни

Кратък, но незабравим момент: светлите нюанси на косата на принцесата, които всички обсъдихме

11 септември 2025, 12:10
Никога няма да забравим русата ера на Кейт Мидълтън, дори да беше само за дни
Източник: БТА/AP

Н икога няма да забравим русата ера на Кейт Мидълтън, дори да беше само за дни

Кейт Мидълтън винаги е била символ на елегантност, стил и перфектен кралски образ. Въпреки това, една от най-запомнящите се промени в нейния външен вид бе кратката ѝ „руса ера“ – период, в който косата ѝ блестеше в светли нюанси, напомнящи слънчеви лъчи.

Макар и да трая само няколко дни, русата ѝ коса привлече вниманието на медиите и феновете по целия свят. Този малък експеримент с визията ѝ показва, че дори и най-малките промени могат да оставят незабравима следа.

Разглеждайки снимките на Кейт през годините, виждаме как нюансите на косата ѝ се променят – от по-тъмни, естествени тонове до светли и искрящи нюанси. Всяка промяна носи ново настроение и демонстрира нейната увереност да експериментира с визията си, без да губи класическата си елегантност.

Русата ѝ ера може да е била кратка, но остави трайно впечатление и напомня, че Кейт Мидълтън продължава да вдъхновява с уникалния си стил и изборите си във външния вид.

Разгледайте ГАЛЕРИЯТА, за да видите как се е променял цветът на косата на Кейт Мидълтън през годините.

Русата ера на Кейт Мидълтън: Как се променяше косата ѝ през годините
43 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън Руса коса Външен вид Стил Елегантност Цвят на косата Прически Кралски образ Промени във визията Вдъхновение
Последвайте ни

По темата

Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя

Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Губим част от платения годишен отпуск

Губим част от платения годишен отпуск

„Тя ми четеше мислите“: Смразяващата истина за убийството на украинската бежанка във влак

„Тя ми четеше мислите“: Смразяващата истина за убийството на украинската бежанка във влак

Губим част от платения годишен отпуск

Губим част от платения годишен отпуск

pariteni.bg
Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 3 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж се крие в креслото зад вестника и се прави, че чете задълбочено. Жена му: - Виждам, че ме чуваш добре - колената ти треперят!…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

Свят Преди 14 минути

През последните дни американските законодатели публикуваха редица документи, включително писмо от Манделсън, в което той нарича Епстийн свой „най-добър приятел“

<p>Желязков за руските дронове над Полша: Позицията на България е ясна</p>

Желязков: Позицията на България е ясна, осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша

България Преди 18 минути

Считаме, че е абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и ЕС, отбеляза премиерът

Пожар гори под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)

Пожар гори под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)

България Преди 41 минути

На място са четири екипа огнеборци

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Пари Преди 1 час

Според премиера членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Свят Преди 1 час

Изцяло са забранени полетите за безпилотни апарати

Кралица Елизабет II в Ню Йорк през 2010 г.

Личната трагедия на кралица Елизабет II на фона на атентатите от 11 септември

Любопитно Преди 1 час

На 11 септември 2001 г. тя беше в хола си в Балморал, хипнотизирана от катастрофалните образи, изливащи се от Ню Йорк, когато получава смразяващо телефонно обаждане

Радев: България става все по-привлекателна за германския бизнес

Радев: България става все по-привлекателна за германския бизнес

България Преди 2 часа

Президентът отбеляза, че у нас оперират близо 4000 германски компании, като много от тях реинвестират печалбата си тук

Георг Георгиев: Задействането на член 4 на НАТО не означава въвличане във война

Георг Георгиев: Задействането на член 4 на НАТО не означава въвличане във война

България Преди 2 часа

Всяко нарушаване на въздушния суверенитет на дадена държава може да бъде смятано за вид провокация, заяви външният министър

<p>Мъск е най-богатият американец с абсолютен рекорд&nbsp;</p>

Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: Мъск е най-богатият с абсолютен рекорд

Свят Преди 2 часа

Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: факти и цифри

На второ четене: НС прие промени в Закона за морските пространства

На второ четене: НС прие промени в Закона за морските пространства

България Преди 2 часа

Какво предвиждат те:

Коя е Ерика Францве - съпругата на Чарли Кърк и кралица на красотата

Коя е Ерика Францве - съпругата на Чарли Кърк и кралица на красотата

Свят Преди 2 часа

31-годишният изпълнителен директор на Turning Point USA беше женен за Ерика Францве – модел, водач на християнско служение и бивша баскетболистка

„Веднага разбрах, че Чарли няма да оцелее“ - очевидец разказва за убийството на Кърк

„Веднага разбрах, че Чарли няма да оцелее“ - очевидец разказва за убийството на Кърк

Свят Преди 2 часа

Свидетел на стрелбата разказа как ужаса от сцената е променил дори начина, по който чете приказки на дъщеря си

<p>Съюзник на Путин заплаши: &bdquo;Просто ще ударим с ядрените си оръжия&ldquo;</p>

Съюзник на Путин за евентуални санкции: „Просто ще ударим с ядрените си оръжия“

Свят Преди 3 часа

Владимир Соловьов, водещ на руската държавна телевизия и близък съюзник на Путин вярва, че Европа „се готви за война“ срещу Русия и че Москва трябва „да се бори сурово и ужасно“

Член на МВР синдиката: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически

Член на МВР синдиката: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически

България Преди 3 часа

"Това става тенденция", заяви Вергил Христов

Масов бой в Димитровград, седем души са задържани

Масов бой в Димитровград, седем души са задържани

България Преди 3 часа

Шестима от арестуваните са познати на полицията

ПП-ДБ отказаха на Костадинов: Няма как да се качим на руското влакче

ПП-ДБ отказаха на Костадинов: Няма как да се качим на руското влакче

България Преди 3 часа

Това каза в НС депутатът Ивайло Мирчев минути, след като лидерът на "Възраждане" предложи взаимна размяна на подписи за вотове на недоверие

Всичко от днес

От мрежата

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Първи коментар на принц Хари след срещата с крал Чарлз

Edna.bg

Кралица на красотата загина в тежка катастрофа

Edna.bg

Инженерът на Никола Цолов: Имаме облог, трябва да ми сложи името на улица

Gong.bg

Емоцията да преживееш Формула 1 на пистата "Монца"

Gong.bg

Желязков: Ненужна провокация са дроновете, навлезли в полското въздушно пространство

Nova.bg

Убийството на Чарли Кърк и епидемията от политическо насилие в САЩ: Реакциите след разстрела

Nova.bg