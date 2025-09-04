Принцеса Кейт – по-ослепителна от всякога след лятната почивка

Принцесата на Уелс Катрин изглеждаше зашеметяващо по време на посещение в Природонаучния музей със съпруга си принц Уилям, след като двойката се завърна към кралските си задължения след края на лятната им вканция.

43-годишната Кейт, която е патрон на музея от 2013 г., изглеждаше врликолепно с елегантно вталено сако и модерен панталон. Но

това, което прикова погледите бяха златните ѝ кичури,

след като принцесата избра да изсветли косата си с няколко тона.

Принцът на Уелс пък показа лек тен, докато се присъедини към съпругата си за еднодневна разходка в столицата след традиционната им почивка, която тази година според съобщенията включваше пътуване със суперяхтата им до Кефалония, плавайки около гръцките острови.

На Кейт и Уилям беше показано как се използват авангардни технологии в градината за проекти за опазване и изследване на биоразнообразието. След това те се срещнаха с ученици от Манчестър, които създават нови местообитания в училищните си дворове чрез програмата на Националния образователен природен парк.

Тази новаторска образователна програма, ръководена от музея в сътрудничество с Кралското училище по природни науки и поръчана от Министерството на образованието, е включила досега над 7500 училища, колежи и детски градини и вдъхновява действия у младите хора, като развива връзката им с природата.

Това е

кауза, която очевидно е близка до сърцата на кралската двойка,

тъй като Кейт в момента ръководи проекта си „Майка природа“, за да подчертае връзката на човечеството с природния свят, а годишните награди „Earthshot” на Уилям потвърди ангажимента на двойката да се справи с най-големите климатични предизвикателства в света.

Принцесата говори подробно за това как се е обърнала към природата като източник на утеха и успокоение по време на диагнозата си за рак миналата година, като дори я нарече свое „светилище“ във видеоклип, публикуван през май, за да отбележи началото на Седмицата на осведомеността за психичното здраве.