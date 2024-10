Невероятната история на Весна Вулович, оцеляла след падане на самолет от 10 000 м

П реди повече от 50 години, на 26 януари 1972 г., Весна Вулович е на борда на полет 367 на югославските авиолинии JAT между Швеция и Сърбия, когато самолетът се взривява на три части над Чешката република.

Всички на борда загиват, освен Весна, която пада от 10 000 м към заснежената земя и някак си оцелява при невероятното падане - което и до днес е най-високото място, от което някой е падал без парашут и е оцелял.

#DidYouKnow Vulovic survived and became the first and only person to survive such a high-altitude fall without a parachute. Authorities discovered that Vesna had become trapped in a food cart in the tail section of the aircraft, which landed on snow and thereby cushioned her fall pic.twitter.com/UuiG5yALKd