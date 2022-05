Netflix се отказа от анимационната поредица на Меган Маркъл

С трийминг платформата Netflix обяви, че е решила да прекрати работата по проекта за анимационна поредица на Меган Маркъл, съпругата на британския принц Хари, предаде Ройтерс.

Решението е взето, след като е било разгледано предложеното съдържание на сериала с работно заглавие "Пърл".

Отпадането на няколко проекта, включително и този на Меган Маркъл, е част от стратегически решения, свързани с производство на анимационни сериали, се казва в изявление на Netflix, без да се предоставят повече подробности.

Компанията "Арчиуел продъкшънс", основана от британския принц Хари и съпругата му Меган, обяви миналата година, че ще бъде изпълнителен продуцент на "Пърл". Сериалът трябваше да разказва за приключенията на 12-годишно момиче с името Пърл, вдъхновено примера на влиятелни жени от историята.

От "Арчиуел продъкшънс" засега не са коментирали решението на Netflix.

Стрийминг платформата също така ще преустанови още две детски анимационни поредици - "Dino Daycare" и "Boons and Curses".

'Hope nobody rang #Netflix boss to fire her' Piers Morgan swipes at Meghan Markle amid show axehttps://t.co/qYV2mIzCTm pic.twitter.com/UiGMCRMGgR