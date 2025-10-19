Странният експеримент от 1997 г., който накара жаба да левитира

П рез 2000 г. известният експеримент „Левитиращата жаба“ от 1997 г. спечели наградата „Иг Нобел“, благодарение на д-р Андре Гейм и неговия екип, които откриха как да накарат жаба, щурец и няколко растения да летят с помощта на магнетизъм.

Всичко е поне малко магнитно. Това е важна концепция, която трябва да разберем, преди да продължим, тъй като е от решаващо значение за разбирането как диамагнетизмът може да повдигне жаба (и, теоретично, човек) от земята.

Когато мислим за магнитни обекти, веднага ни идват на ум метали като желязо и кобалт – с основание, тъй като те проявяват силен магнетизъм. Всъщност обаче всичко има магнитно поле. Някои просто са по-силни от други.

Когато атомите и електроните се движат около себе си, те създават поле, което (когато се постави, да речем, в един от най-силните електромагнити в света) може да отблъсква противоположни сили. Това е квантовомеханичен ефект, известен като диамагнетизъм, който може да се прояви при всеки обект: жив или нежив, жаба или щурец.

Гейм и колегите му тестваха тази теория през 1997 г., като поставиха жаба в гърлото на магнит с високо поле и – изненада, изненада – земноводното се издигна във въздуха като летящо божество.

Левитиращото земноводно беше толкова популярно, че донесе на Гейм и колегите му наградата Иг Нобел, привличайки още повече внимание към експеримента. След това започнаха да получават най-различни запитвания – включително, както разказаха на NPR, от лидера на малка религиозна група в Англия, „който ни предложи един милион паунда, ако успеем да го левитираме пред неговата паства, за да подобрим публичните му отношения“.

Ако се притеснявате за летящата жаба и останалите участници, ще се радвате да научите, че експериментът не е имал отрицателни странични ефекти върху живите субекти. Освен че превръща земноводните в знаменитости, диамагнитната левитация има приложения в промишлеността и научните изследвания, включително ефектите от нулевата гравитация, тъй като летенето на живи същества тук, на Земята, е по-евтино от изпращането им в Космоса.

Що се отнася до левитацията на човек, едно проникновено видео в YouTube от SciShow оценява, че това е възможно, но пространствените ограничения (размерът на геврек) означават, че повечето машини не разполагат с необходимото пространство. Учените обаче продължават да работят с тази технология, включително за подобряване на разбирането ни за лекарствата чрез левитация на клетки.