Любопитно

Странният експеримент от 1997 г., който накара жаба да левитира

През 2000 г. известният експеримент „Левитиращата жаба“ от 1997 г. спечели наградата „Иг Нобел“

19 октомври 2025, 06:55
Странният експеримент от 1997 г., който накара жаба да левитира
Източник: iStock

П рез 2000 г. известният експеримент „Левитиращата жаба“ от 1997 г. спечели наградата „Иг Нобел“, благодарение на д-р Андре Гейм и неговия екип, които откриха как да накарат жаба, щурец и няколко растения да летят с помощта на магнетизъм

Всичко е поне малко магнитно. Това е важна концепция, която трябва да разберем, преди да продължим, тъй като е от решаващо значение за разбирането как диамагнетизмът може да повдигне жаба (и, теоретично, човек) от земята.

Когато мислим за магнитни обекти, веднага ни идват на ум метали като желязо и кобалт – с основание, тъй като те проявяват силен магнетизъм. Всъщност обаче всичко има магнитно поле. Някои просто са по-силни от други.

Когато атомите и електроните се движат около себе си, те създават поле, което (когато се постави, да речем, в един от най-силните електромагнити в света) може да отблъсква противоположни сили. Това е квантовомеханичен ефект, известен като диамагнетизъм, който може да се прояви при всеки обект: жив или нежив, жаба или щурец.

Гейм и колегите му тестваха тази теория през 1997 г., като поставиха жаба в гърлото на магнит с високо поле и – изненада, изненада – земноводното се издигна във въздуха като летящо божество.

Левитиращото земноводно беше толкова популярно, че донесе на Гейм и колегите му наградата Иг Нобел, привличайки още повече внимание към експеримента. След това започнаха да получават най-различни запитвания – включително, както разказаха на NPR, от лидера на малка религиозна група в Англия, „който ни предложи един милион паунда, ако успеем да го левитираме пред неговата паства, за да подобрим публичните му отношения“.

Ако се притеснявате за летящата жаба и останалите участници, ще се радвате да научите, че експериментът не е имал отрицателни странични ефекти върху живите субекти. Освен че превръща земноводните в знаменитости, диамагнитната левитация има приложения в промишлеността и научните изследвания, включително ефектите от нулевата гравитация, тъй като летенето на живи същества тук, на Земята, е по-евтино от изпращането им в Космоса.

Що се отнася до левитацията на човек, едно проникновено видео в YouTube от SciShow оценява, че това е възможно, но пространствените ограничения (размерът на геврек) означават, че повечето машини не разполагат с необходимото пространство. Учените обаче продължават да работят с тази технология, включително за подобряване на разбирането ни за лекарствата чрез левитация на клетки.

Източник: iflscience    
Левитираща жаба Иг Нобел Андре Гейм Магнетизъм Диамагнетизъм Левитация Научен експеримент Земноводни Нулева гравитация Левитация на човек
Последвайте ни
Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

Русия губи войници за минимални териториални печалби

Русия губи войници за минимални териториални печалби

Тихановска: Не вярвам, че Путин е отворен за преговори

Тихановска: Не вярвам, че Путин е отворен за преговори

"Хамас" планира атака - САЩ предупредиха, че примирието в Газа е застрашено

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

pariteni.bg
Сексуално поведение при кучетата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 10 часа
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 10 часа
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 9 часа
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 11 часа

Виц на деня

- Хайде да спрем да пушим! - Защо?! - Да спестим пари. - Хайде да спрем и пиенето! - Че какво ще ги правим толкова…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Затвориха писта на летището в Мюнхен заради &quot;подозрителни дейности&quot;</p>

Затвориха писта на летището в Мюнхен заради "подозрителни дейности", търсят дронове

България Преди 15 минути

Два полета са били пренасочени по време на затварянията

<p>Разногласия спират възстановяването на военната служба в&nbsp;Германия</p>

Проучване: Повечето германците са против задължителната военна служба на лотариен принцип

Свят Преди 20 минути

Едва около една пета от анкетираните смятат, че е правилно да се използва подобна система

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

България Преди 52 минути

Посещението съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство

<p>Втора фаза: Нетаняху разкри как ще приключи войната в ивицата Газа</p>

Нетаняху: Войната между Израел и "Хамас" ще приключи след втората фаза на мирния план

Свят Преди 1 час

"Когато това бъде успешно постигнато – надявам се по лесен начин, ако ли не, то по трудния – тогава войната ще приключи", каза той

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

Свят Преди 1 час

През първия мандат на Тръмп той работеше за него, а днес е един от най-острите му критици: бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън вече е с повдигнато обвинение. Отмъщава ли си Тръмп?

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Любопитно Преди 1 час

Колагенът е изграден от аминокиселини, което прави приема на протеини изключително важен

Рилски манастир

България почита своя небесен покровител на този ден

България Преди 1 час

Днес е и денят на българския лекар

Петрич

19 октомври: Изстрелът, който доведе до Петричкия инцидент

България Преди 1 час

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

България Преди 9 часа

Към момента точните причини и обстоятелства около инцидента се изясняват от компетентните органи

Безапелационна победа изпрати Гешев в “Игри на волята” All Stars

Безапелационна победа изпрати Гешев в “Игри на волята” All Stars

Любопитно Преди 10 часа

Феномените спечелиха предимство за предстоящата териториална битка

99-годишният сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на „Еми“

99-годишният сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на „Еми“

Любопитно Преди 11 часа

Сър Дейвид, който е само на осем месеца от своя 100-годишен юбилей, не присъства на събитието

Танкер, натоварен с втечнен природен газ, гори край бреговете на Йемен

Танкер, натоварен с втечнен природен газ, гори край бреговете на Йемен

Свят Преди 11 часа

Причината за експлозията е неясна

България получи още два нови самолета F-16

България получи още два нови самолета F-16

България Преди 12 часа

Самолетите бяха посрещнати от министъра на отбраната Атанас Запрянов

Кола уби пешеходец в София, 45-годишна жена е заловена (СНИМКИ)

Кола уби пешеходец в София, 45-годишна жена е заловена (СНИМКИ)

България Преди 12 часа

Шофьорката е заловена след издирвателни действия на СДВР

Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна“ в поведението на Тръмп и Зеленски

Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна“ в поведението на Тръмп и Зеленски

Свят Преди 12 часа

Д-р Бет Доусън, експерт по езика на тялото, сподели своите наблюдения върху поведението на двамата лидери

Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол

Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол

България Преди 13 часа

„Ще проверим пълната хронология на обучението – маршрути, времетраене, часове по управление", заяви министър Караджов

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Слана призори в понеделник

sinoptik.bg
1

Пустинята Атакама разцъфна

sinoptik.bg

19 октомври - празник на свети Иван Рилски Чудотворец!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 октомври, неделя

Edna.bg

Левски гостува на коравия Черно море в опит да увеличи преднината си на върха

Gong.bg

ЦСКА няма право на грешка срещу новака Добруджа

Gong.bg

Усещане за късно лято в края на седмицата

Nova.bg

„Дотам и обратно”: Тайните на загадъчното светилище Демир Баба Теке

Nova.bg