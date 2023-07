"Не се гаври с мен": Историята зад бръснатата глава на Шинийд О'Конър

О т Бритни Спиърс до Натали Портман и Джейда Пинкет Смит - много знаменитости са се появявали на първите страници на вестниците, като са обръснали косата си, но символичната подстрижка на Шинийд О'Конър може би е най-известната от всички.

"Не се чувствам като себе си, ако не съм с обръсната коса", каза веднъж легендарната ирландска музикантка, която почина в сряда на 56-годишна възраст. "Така че дори когато съм стара дама, ще си я имам."

В интервю за д-р Фил през 2017 г. О'Конър разкрива сърцераздирателната причина, поради която за първи път е избрала къса подстрижка, докато е растяла в Дъблин.

"Когато бяхме деца, сестра ми имаше красива червена коса, великолепна червена коса. Ето защо аз ѝ завиждах", спомня си тя.

"Но майка ми си взе присърце, че косата на сестра ми е грозна, ужасна и отвратителна. И започна - когато имах дълга коса - да ни представя като нейната красива дъщеря и нейната грозна дъщеря. И затова си отрязах косата."

Освен това изпълнителката на "Nothing Compares 2 U" заяви, че е щяло да бъде "опасно" да носи косата си в по-традиционно женски стил, и добави: "Не исках да бъда изнасилена. Не исках да бъда насилвана. Не исках да се обличам като момиче. Не исках да бъда красива."

Прическата на О'Конър не е точно приета от звукозаписните компании преди пускането на дебютния ѝ албум "The Lion and the Cobra" през 1987 г.

"Те искаха да си пусна дълга коса, да нося къси поли и високи токчета и грим и да пиша песни, които да не предизвикват нищо", казва тя пред The Sun през 2022 г.

"Нямаше да имам никакъв мъж, който да ми казва какво да правя или коя да бъда".

Затова, вместо да се съгласи с лейбъла, който искаше да я продава като "типична жена", О'Конър отишла направо при бръснаря и обръснала това, което беше останало от косите ѝ.

"Те погледнаха обръснатата глава на Шинийд и си казаха: "Сега вече знаем с какво си имаме работа", спомня си първият съпруг на звездата и неин чест сътрудник Джон Рейнолдс в интервю.

"Това беше силно изявление от страна на една жена, защото казваше: "Не се гаври с мен!".

И тя се придържа към този стил до края на кариерата си. През 2021 г. О'Конър все още бръснеше главата си "на всеки 10 дни", както каза пред "Ню Йорк Таймс" през същата година, въпреки че често носеше хиджаб след приемането на исляма през 2018 г.

През последните години редица млади звезди, сред които Деми Ловато, Соуити и Айрис Лоу, последваха стъпките на носителката на "Грами", като дебютираха със собствени обръснати прически. А на Met Gala 2023 Флорънс Пю шокира феновете, като показа супер късата си коса.

"Исках да изключа суетата от картината", каза актрисата пред Radio Times за смелата си прическа.

"Холивуд е много бляскав - особено за жените - и за публиката е трудно да види това. Винаги, когато не ми се е налагало да бъда бляскава или да имам пълно лице с грим, се боря да го запазя такова... Единственото нещо, което хората могат да гледат тогава, е суровото ти лице."

О'Конър със сигурност би одобрила това.