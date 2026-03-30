"Не е подходяща за ролята ми": Ким Новак не иска Синди Суини да я играе в биографичен филм

К им Новак изрази категоричното си неодобрение относно избора на Сидни Суини за нейната роля в предстоящ биографичен филм. Легендарната актриса заяви, че е „абсолютно погрешно да ме играе“, пише The Guardian.

В интервю за „Таймс“ 93-годишната кинозвезда сподели, че „никога не би одобрила“ биографичната лента „Скандален“ (Scandalous), която разказва за връзката ѝ с музиканта Сами Дейвис-младши.

Според информацията работата по филма в момента е в застой. Проектът обаче свързва колегата на Суини от хитовия сериал „Еуфория“ – Колман Доминго – с режисьорския стол. Самата Суини е избрана за ролята на Новак, а британският актьор Дейвид Джонсън трябва да се превъплъти в образа на Дейвис.

„Няма начин да не е сексуална връзка, защото Сидни Суини изглежда секси през цялото време“, каза Новак. „Абсолютно погрешно е да ме играе.“ (Бел. ред. Цитатът е запазен в оригинален превод).

Суини все още не е отговорила на тези забележки. През октомври тя сподели пред списание People, че се чувства „невероятно поласкана“ да се превъплъти в образа на Новак и е „толкова развълнувана“ да се запознае с нея.

„Мисля, че нейната история е все още много актуална днес, тъй като тя се е борила с Холивуд и е била под щателен контрол върху връзките си, личния си живот и своя имидж“, каза Суини по онова време. „И мисля, че аз лично се свързвам с това по много различни начини.“

През август Новак заяви пред „Гардиън“, че оспорва дори самото заглавие на подготвяния филм. „Не мисля, че връзката ни беше скандална“, категорична е тя. „Той беше човек, на когото наистина държах. Имахме толкова много общи неща, включително нуждата да бъдем приемани такива, каквито сме и заради това, което правим, а не заради начина, по който изглеждаме.“

Една истинска и опасна холивудска драма

Ким Новак и Сами Дейвис-младши се срещат за първи път през 1956 г., а романсът им тихо се развива през следващата година. Дейвис редовно посещава Новак на снимачната площадка на вечния шедьовър на Алфред Хичкок „Вертиго“ (Световъртеж), като двамата прекарват заедно Деня на благодарността и Коледа.

През 1958 г. обаче връзката им е разкрита от светски хроникьор. Това предизвиква паника във филмовото студио Columbia Pictures. Шефовете се опасяват, че публичната реакция срещу тяхната голяма звезда Новак заради междурасовата ѝ връзка ще нанесе огромни щети на компанията.

Тогава Ким Новак публично отрича, че тя и Дейвис са двойка. В същото време обаче всемогъщият шеф на "Колумбия" Хари Кон наема фигури от криминалния свят, които да заплашат Дейвис. Те го предупреждават, че ще го ослепят или ще му счупят краката, ако не се ожени за чернокожа жена в рамките на 48 часа.

Само девет дни по-късно уплашеният Дейвис се жени за чернокожата танцьорка Лорей Уайт. Двамата никога не заживяват заедно и започват бракоразводен процес едва девет месеца по-късно.

В личния си живот по-късно Новак се омъжва за кратко за британския актьор Ричард Джонсън през 1965 г. След това, през 1976 г., тя сключва брак с ветеринарния лекар Робърт Малой, като двамата остават заедно до неговата смърт през 2020 г.