Не дръжте тези неща у дома – привличат бедност

Тези предмети действат като невидими течове, през които възможностите и благополучие се изплъзват

23 януари 2026, 14:42
Не дръжте тези неща у дома – привличат бедност
В секидневни предмети в дома могат несъзнателно да привличат бедност, като изпращат фино послание към пространството, че се подготвяте за най-лошото в материално отношение.

За да подобрите финансовата и личната си енергия, не е достатъчно само да се фокусирате върху привличането на богатство; необходимо е и да разчистите дома си.

В дома на всеки има предмети, които  трябва да изхвърли още днес, за да освободи място за растеж и изобилие.

Вижте кои са те в нашата галерия.

Източник: rbc.ua    
