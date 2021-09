Най-странното нещо, от което се плашат котките

Р азтревожените котки не могат да заместят липсата на стопанина си с дрехи, които миришат на него, дори се плашат от тях, сочи американско проучване, цитирано от New Scientist.

Cats refuse to snuggle with objects that smell like their owners https://t.co/XTyj5ugqtZ