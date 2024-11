Най-разбираемата дума в света се появява на толкова много езици

О тидете в която и да е страна, в която не говорите езика, и очевидно ще имате проблеми с общуването. Може би ще ви помогнат малко езиците с общи корени и сходни думи, но без предварителни познания вероятно е време да започнете да посочвате, да мърморите и да се извинявате на собствения си език, доколкото можете да се разберете.

Но има една дума, която изглежда има „универсално“ значение в много различни езици. Ако я кажете, вероятно ще бъдете разбрани въпреки езиковите бариери, което подтиква лингвистите да продължат изследването.

Обикновено се приема, че звуковете на думите, независимо на какъв език говорите, не са свързани със значението, което тази дума предава. В езиците са налични много различни възможни звуци, а в езиците без общи корени има малко кръстосване, при което думи с едно и също значение имат сходни звуци с тях.

Например думата „куче“, използвана в едно изследване, е „Hund“ на немски, „chien“ на френски и „inu“ на японски.

Но една дума изглежда се противопоставя на тази тенденция, като лингвистите установяват, че тя може да е универсална. Тази дума е „huh“- „хм“?

„Дума като „хм“? - използвана като индикатор за поправка, когато например някой не е чул ясно какво е казал току-що - се среща в приблизително еднаква форма и функция в говоримите езици по целия свят“, обясняват екип лингвисти от Института по психолингвистика „Макс Планк“ в изследването, отличено с Нобелова награда за Иг, публикувано в PLOS ONE през 2013 г., като добавят, че „сходствата във формата и функцията на това междуметие в различните езици са много по-големи от очакваното по случайност“.

The Most Universally Understood Word In The World Appears In So Many Languageshttps://t.co/lHMDt4a18S