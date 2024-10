Последните думи на петорен убиец, екзекутиран в САЩ

А лабама екзекутира мъж в четвъртък, който призна за убийствата на петима души с брадва и пистолет по време на маниакален епизод, стимулиран от наркотици през 2016 г.

36-годишният Дерик Диърман беше обявен за мъртъв в 6:14 ч. в затвора Холман в Южна Алабама.

Той беше осъден на смърт, след като се призна за виновен за убийствата на Шанън Мелиса Рандал (35 г.), Джоузеф Адам Търнър (26 г.), Робърт Лий Браун (26 г.), Джъстин Калеб Рийд (23 г.) и Челси Рандал Рийд (22 г.).

Челси Рийд, съпругата на Джъстин Рийд, е била бременна, когато е починала.

Всичките жертви са били свързани по някакъв начин с тогавашната му приятелка, Ланета Лестър, която Диърман пощади.

