Най-негостоприемното място на земята

Д анакилската депресия на Етиопия е едно от най-екстремните места на Земята - но дори и тук хората изграждат своя дом.

Слънцето изгаря напуканата земя, колебливият мираж обърква окото, а сухият въздух и прах изсмукват влагата от устата и очите ви.

Данакилската депресия в Етиопия е едно от най-горещите и най-сухи места на планетата.

Данакил е разположен в района на Афар - североизточна Етиопия, близо до границата с Еритрея.

Климатът тук може да бъде описан само като жесток.

A glimpse into the Earth’s past. Fantastic experience to visit #Dallol #Danakil #Afar #Ethiopia is a superb destination for travelling and deserves far more tourists than it gets. pic.twitter.com/hqaRlraIx4 — Johan Borgstam (@JBorgstam) April 30, 2018

Депресията на Данакил е претендент за най-горещото място на Земята, заради средната целогодишна температура, която е около 34,4С.

Средните годишни валежи са между 100 и 200 мм, а мястото е едно от най-ниските на планетата - на 125 м. под морското равнище.

В комбинация тези фактори правят Данакил една от най-негостоприемните среди в света.

Освен лошите условия за живот, мястото предлага невероятни природни забележителности.

Обикаляйки района, ще се чувствате сякаш сте на друга планета.

Има вулкани с бълбукащи лава езера, многоцветни хидротермални полета и страхотни солници, които заслепяват очите.

Данакил е северната част на триъгълника на Афар, геологична депресия, причинена от Троянския възел Афар - място, където се съединяват три тектонски плочи.

Депресията припокрива границите на Еритрея, Джибути и целия регион Афар на Етиопия, който е част от голямата Източноафриканска рифтова долина.

Това е мястото, където земните тектонични плочи се раздалечават, създавайки нова кора със скорост 1-2 см годишно.

The Danakil Depression in Ethiopia is a hotbed of volcanic vents and pools at the conjunction of three tectonic plates. pic.twitter.com/bYkt2KMo7e — Weird Science (@weird_sci) December 8, 2019

Именно тези земни процеси водят до оцветяването на езерата и образуването на лава в тях.

Един ден, милиони години в бъдещето, плочите ще се разделят толкова много, че солените води на Червено море ще се разлеят, създавайки нов океан и ще удавят този странен пейзаж завинаги.

Тогава Данакилската депресия ще бъде океан.

Тук са открити много вкаменелости от древни цивилизации, което подтиква някои палеонтолози да предполагат, че този район е мястото, където нашият вид еволюира за първи път.

NEW BLOG: The Danakil Depression in Ethiopia is one crazy landscape, from the fluorescent Dallol to the white salt plains of Lake Asale by sunset, it's like another planet https://t.co/Pc9pBJWHDw #danakildepression #visitethiopia #adventuretravel pic.twitter.com/3I2Ta1TtQT — Wanders Miles 🌍 (@wandersmiles) December 10, 2018

Районът се използва и за различни проучване за живота и оцеляването в екстремни условия.

Не бихте си помислили, че някой може да живее тук, но племето афари са направили това място свой дом.

Телата им са адаптирани към топлината и сухотата, така че да се нуждаят от далеч по-малко храна и вода.

Солта е като валута за афарите.

Те отрязват солни плочи от огромните солници и ги изнасят на пазара в Мекеле на гърба на камили и магарета.

😂 ልኣኻ ለይኾነ ወዲ ዓበይቲ፣ ትመፅእ ተለኻ ላብ ልደለኻዬ ነዝረካ ኢና። ኣርሆ ጋንፉር ጨው ከፅርበካ እየ 😂😂😂 pic.twitter.com/ZDCuSpzYMv — Getachew M (@GetachewMulual1) December 1, 2019

Пътят им до там е около седмица, а провизиите им често съдържат само малък хляб и бутилка вода.

Афарите са номади, живеят в подвижни дървени колиби и се грижат за малки стада от говеда, кози, магарета и камили.

Единствената река в региона, Аваш, е заобиколена от тесен плодороден пояс, който изхранва афарите и техните стада.

Авашът е една от най-уникалните реки в света, тъй като не достига до морето, извира от Етиопското високопланинско пространство и се влива в езера в Данакилската депресия.

Have you ever visited the Danakil Depression in Ethiopia which is the hottest place on earth? Danakil, lying 100m and more below sea level is the source of salt. Afar people extract the salt and transport it to town using camels. #Afar #LandOfOrigins pic.twitter.com/JHP3mVD14H — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) December 6, 2019

Интензивната топлина там означава, че цялата вода се изпарява, оставяйки след себе си големите солници.

Въпреки че Депресията е сухо и безплодно място, реката все още носи живот, както в самата вода, така и на повърхността – за жителите в местността.

Въпреки суровите условия мястото си заслужава да бъде посетено, защото е дом на редки и изключително красиви природни аномалии.

