Най-известната мишка в света се ражда преди 97 години

М ики Маус е анимационен герой, създаден от Уолт Дисни и Уб Айвъркс. Мики, весел и смел антропоморфен мишок, прави първата си публична поява в „Стиймбоут Уили“ на 18 ноември 1928 г. С ръст от 68,58 сантиметра и тегло от 10,43 килограма, Мики лесно се разпознава по кръглите си уши, червените си шорти с бели копчета, белите ръкавици и жълтите си обувки.

Говори с фалцет, а речта му е типично пропита с жаргон от 30-те години на миналия век

като „swell“ и „gee“. Същността на героя на Мики е тази на аутсайдер, който, въпреки че е малък и уязвим, преодолява по-големи от живота несгоди чрез бърз ум и решителност.

Мики става популярен от дългогодишната си поредица от късометражни филми. Неговият опростен дизайн с „гумени маратонки“ позволява както разпознаваеми емоции, така и преувеличени физически шеги. Универсалността на Мики, от друга страна, му позволява да се вмъкне във всяка професия, място или период от време, като същевременно запазва основните си характеристики.

Дебютът на Мики е в американският кратък анимационен филм Plane Crazy, който първоначално е ням филм. На 15 май 1928 г. е направена тестова прожекция пред киносалон и потенциални дистрибутори, но не намира дистрибутор.

През годините Мики постепенно се разклонява и в други медии,

започвайки с комикс на карикатуриста Флойд Готфредсън през 1930 г. През 1940 г. Мики дебютира в пълнометражен филм с „Фантазия“, за който получава модерния си редизайн от аниматора Фред Мур. През 50-те години на миналия век Мики се превръща в телевизионен стълб с премиерата на „Клубът на Мики Маус“ от 1955 г., както и в икона за тематичните паркове на Дисни с откриването на Дисниленд. Мики също така участва на видно място в аплодирани от критиката видеоигри, като например „Замъкът на илюзиите“ от 1990 г. и поредицата „Kingdom Hearts“.

След създаването си Мики бързо се издига до върха на американската култура, превръщайки се в най-популярния и разпознаваем анимационен герой в света и основното влияние върху следващите анимационни филми. Героят е особено ценен от самия Уолт Дисни. Двамата са широко смятани за „алтер-его“ от колеги и историци, схващане, подкрепено от гласа на Мики, който е дал началото на Уолт. Дисни някога е отдал успеха си на появата на Мики, с известната си фраза, че „всичко започна с мишка“.

„През последните няколко години се впуснахме в много различни области и имахме възможността да се срещнем и работим с много прекрасни хора. Надявам се само никога да не забравим едно нещо – че всичко започна от една мишка“ – Уолт Дисни.

Като най-известен герой, Мики е талисман на компанията Уолт Дисни. Той се е появявал в над 130 филма, за които е получил множество отличия. През 1932 г. Уолт Дисни е удостоен с почетна награда „Оскар“ за създаването на Мики Маус.

През 1978 г. Мики става първият анимационен герой, получил звезда на Алеята на славата в Холивуд. Днес Мики е най-печелившият анимационен герой на всички времена и четвъртият най-печелившият медиен франчайз като цяло.

Любимата на Мики – Мини

Мини Маус е анимационен герой, създаден от Уолт Дисни. Тя е дългогодишната приятелка на Мики Маус, известен със сладкия си нрав, големите си панделки на главата и рокли на точки. Вдъхновена от момичетата с плафони от 20-те години на миналия век, Мини дебютира пред публика в късометражния филм „Стиймборд Уили“ на 18 ноември 1928 г.

Мини традиционно е изобразявана като гладуваща музикантка, певица и авторка на песни.

Нейното стилно, но и практично поведение действа като контраст с проблемният Мики.

През 30-те години на миналия век Мини е чест участник в приключенията на Мики, често служейки като девойка в беда в ръцете на злодея Peg-Leg Pete. През 40-те години на миналия век Мини е била сведена до епизодични роли в анимационни филми с участието на котето ѝ Фигаро и кучето на Мики, Плуто. До 50-те години на миналия век тя изпада в неизвестност и остава в пасивно състояние в продължение на десетилетия.

Мини се възражда с премиерата на телевизионния специален филм от 1988 г. „Totally Minnie“, първата ѝ главна роля. Оттогава тя се утвърждава като един от най-популярните и значими герои на Дисни. Обикновено партнирайки си с най-добрите си приятелки Дейзи Дък и Кларабел Кау, Мини е хедлайнер на свои собствени анимационни филми, като например в „Mickey Mouse Works“, „Minnie's Bow-Toons“ и „Electric Holiday“.

През 2018 г. Мини е призната за приноса си към анимацията със звезда на Алеята на славата в Холивуд.

Любов в реалния живот

На пръв поглед Уейн Олвайн и Ръси Тейлър изглеждат като обикновена възрастна двойка, но в действителност те носят магията на Дисни в себе си. Олвайн и Тейлър са най-дългогодишните актьори, озвучаващи Мики и Мини Маус, давайки глас на любимите мишлета съответно за цели 32 и 33 години. През годините, в които работят заедно, те се влюбват, вдъхвайки живот на онази очарователна любов, с която Мики и Мини са известни.

Олвайн започва кариерата си в пощенския отдел на Дисни, като се издига до отдела за звукови ефекти, където е избран да бъде третият глас на Мики, от 1977 г. и до края на живота си. Той среща Тейлър през 1988 г., когато тя за първи път озвучава Мини за телевизионния филм „Totally Minnie“. „Той каза: „Много се радвам, че сега ще имам Мини.“ Аз казах: „Да, доста е вълнуващо“, спомня си Тейлър за първата си среща с Олвайн в интервю за Variety през 2017 г.

И двамата бяха женени по това време, но никой от тях не знаеше, че са нещастни в съответните си бракове.

След като и двамата стават необвързани, те започнали да прекарват все повече време заедно като приятели и следващото нещо, което осъзнават, беше, че са заедно.

„Просто се забавлявахме. Той беше най-добрият. Беше прекрасен човек, беше добър човек и беше мил човек. Беше много, много силен и много, много мъжествен. И този глас излезе от него. Беше като: „А?““, пошегува се Тейлър.

Двойката винаги беше заедно, като единият от тях често седеше в кабината, докато другият записваше репликите им. Въпреки това, минава много време, преди да разкрият, че са се оженили през 1991 г., пазейки го в тайна цяло десетилетие, преди да го разкрият на света. „Когато се оженихме, някак си го запазихме в тайна, защото всички казваха: „О, Мики и Мини се ожениха.“ Не бяха Мики и Мини; бяха Уейн и Ръси. Искахме да се говори за нас, а не за героите“, каза Тейлър пред The ​​LA Times.

Олвайн и Тейлър озвучаваха съответните си герои до края на живота си, до смъртта на Олвайн през 2009 г. и на Тейлър през 2019 г. И двамата бяха удостоени с титлата „Легенди на Дисни“ през 2008 г. за значителния им принос към компанията.