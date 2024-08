Най-горещото лято в историята: Останете в безопасност с тези 5 съвета

Ю ли беше най-горещият месец досега, затова не забравяйте тези експертни съвети, когато се наслаждавате на сезона.

Винаги следете температурата и планирайте почивките и достъпа до закрити помещения, съветва д-р Холи Розенкранц, доцент в Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн.

Проверете UV индекса (силата на ултравиолетовите лъчи през деня) и се уверете, че семейството ви използва слънцезащитен крем, за да избегне увреждане на кожата - особено тези с по-светъл тен.

Наслаждаване на открито

