70-годишна жена получи сърдечен удар в сауна

П отребителите на сауни са призовани да се хидратират, след като жена на 70 години е получила сърдечен удар след тежък топлинен удар.

Специалисти от болницата „Бирмингам Хартландс“ описват как пациентката е била в болница 12 дни, след като е била намерена в безсъзнание в закритата сауна в местния фитнес център.

Жената, която ежедневно е посещавала фитнес залата, е получила сърдечен удар, припадъци, увреждане на черния дроб и бъбреците, както и други заболявания.

Документирани са само около 10 случая на топлинен удар, свързани със сауни, сред които има три смъртни случая.

Преди да влезе в сауната, жената е правила упражнения за разтягане в продължение на около 45 минути, пишат лекарите в списание BMJ Case Reports.

