„Мъртва за 8 минути“: Жена обясни какво е видяла от другата страна

„Смъртта е илюзия и времето ни на Земята не е краят“, казва Бриана Лафърти.

Това не е метафора, а послание - отправено от ръба на самата смърт, пише Times of India.

През 2017 г., само на 25 години, Бриана лежи безжизнена в болнично легло в Тексас. Сърцето ѝ е било спряло. В продължение на осем минути тя е без признаци на живот. Но когато се връща - дишайки отново, с отворени очи - тя разкрива зашеметяваща история за това какво се крие отвъд.

"Това промени хода на живота ми - това, от което се страхувах, вече нямаше власт над мен, а това, което преследвах, вече не ми се струваше важно. Върнах се с чувство за мисия и дълбоко уважение както към живота, така и към смъртта", разказва тя.

Години на страдание, довели до това прозрение

До сблъсъка на Бриана със смъртта се стига след години на страдание от рядко генетично мозъчно заболяване, наречено миоклонична дистония, което причинява болезнени мускулни спазми, болки в нервите и безсъние, толкова тежко, че понякога тя изкарва четири дни без сън.

През 2017 г., след като се разболява от грип, здравословното ѝ състояние бързо се влошава.

„Тялото ми на практика просто се отказа. Състоянието ми бе несъвместимо с живота“, казва тя.

Когато майка ѝ е до нея, Бриана спира да диша. Сърцето ѝ отказва. В продължение на осем минути тя е в клинична смърт. И тогава, някак си - сърцето ѝ започна да бие отново.

Но това, което се случило междувременно, според нея, променило всичко.

Когато изпаднала в безсъзнание, тя чула глас, който я попитал: „Готова ли си?“ Когато казала „да“, тя навлязла в нещо, което описва като „пълен мрак“.

