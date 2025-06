Опразниха “коридора на смъртта”: Как системата за помилване в САЩ се превърна в цирк

С истемата за помилване в Съединените щати добива все по-лоша слава през последните месеци.

Това посочва Клайв Смит за Al Jazeera .

Това е сфера, в която член II, раздел 2, клауза 1 от Конституцията предоставя на президента практически неограничени правомощия:

„Президентът има власт да предоставя отлагания и помилвания за престъпления срещу Съединените щати, с изключение на случаите на импийчмънт.“

Обикновено, предвид спорния характер на едноличното решение някой с повдигнати обвинения да бъде освободен, президентът упражнява тази власт в последните дни от мандата си – в десетседмичния период между президентските избори през ноември и встъпването в длъжност през януари. В този момент действащият президент вече е загубил изборите или се оттегля. Така изчезва и притеснението от преизбиране. Това е важно, защото жертвите често са възмутени, когато дълъг съдебен процес бъде заличен с един подпис от Белия дом, посочва Смит.

Президентът Джо Байдън следваше този модел, като издаде повече съкращения на присъди в последните си дни на поста от всеки друг държавен глава в историята. В съответствие със своята католическа вяра, той почти опразни федералния коридор на смъртта, като замени смъртните присъди на 37 от общо 40 осъдени. Най-много възмущение обаче предизвика, когато анулира присъдите на сина си Хънтър, а след това помилва и други членове на семейството си за предполагаеми престъпления, за които вероятно никога не биха били съдени. Това бе белязано от шуробаджанащина – употреба на конституционната власт в полза на най-близките, коментира авторът на Al Jazeera.

Малко след него на сцената се появи президентът Доналд Тръмп. Както с много други свои действия през първите 100 дни, Тръмп действаше така, сякаш времето му изтича. Едва бе положил клетва, когато издаде 1600 помилвания на лица, обвинени в участие в насилственото щурмуване на Капитолия през 2021 г. Това предизвика възмущение сред мнозина и бе определено от началника на Капитолийската полиция като „плесница в лицето“ за всички негови служители, посочва още Клайв Смит.

Тръмп продължи да раздава помилвания. Някои от тях са сравнително предвидими:

21 от скорошните му актове касаят закона FACE (Закон за свободен достъп до клиники), който забранява насилие, сплашване и възпрепятстване на лица, търсещи или предоставящи услуги, свързани с репродуктивно здраве – най-често протестиращи пред клиники за аборти. Тук той се стремеше да спечели антиабортното крило на MAGA, смята Смит.

Говорителят на Белия дом Харисън Фийлдс заяви, че Тръмп „винаги с радост дава втори шанс на достойни американци, особено на онези, които са били несправедливо набелязани и прекомерно преследвани от несправедлива съдебна система“.

