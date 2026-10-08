Морско чудовище: Извадиха исторически 500-килограмов тон след изтощителна битка

М естен рибар в американския щат Ню Хемпшър направи исторически улов - гигантски червен тон с тегло над 500 килограма, подобрявайки рекорд от повече от десетилетие, съобщи The Post.

Брандън Макгърл се качил на лодката Out of Line в събота за нощен риболов край бреговете на Ню Хемпшър, надявайки се просто да извади някакъв улов. Условията в открити води обаче били изключително тежки и сурови.

„Беше много трудно за риболов. Морето беше значително по-бурно, отколкото се надявахме“, разказва Макгърл пред местните медии.

„Идват тогава, когато най-малко ги очакваш“

След часове безполезно чакане в бурните вълни, екипажът вече се приготвял да прекрати нощния риболов и да се отправи към брега. Точно тогава макарата на Брандън внезапно започнала да се развива с бясна скорост.

New Hampshire fisherman reels in record-breaking 1,116-pound bluefin tuna, smashing state mark https://t.co/A6l7kE436F https://t.co/aTS8EAe7hr — New York Post (@nypost) October 8, 2026

Започнала изключително изтощителна битка. Рибарите преследвали гигантското създание близо километър, преди най-накрая да успеят да го притеглят до борда. Поради колосалните размери на рибата било абсолютно невъзможно тя да бъде качена на палубата, затова екипажът я вързал и я теглил на буксир чак до пристанището.

Когато кранът най-накрая извадил морското чудовище от водата, всички останали без думи:

„Веднага разбрахме, че е много по-голяма, отколкото предполагахме, и по-голяма от всичко, което някой от нас беше виждал през живота си“, споделя капитанът на лодката Джейми Савидж.

Кантарът отчел рекордните близо 506 кг. Това е с над 68 кг повече от досегашния щатски рекорд, поставен през 2013 г.

Сроден на националния рекорд и насочен към Япония

Постижението се размина на косъм и от националния рекорд на САЩ - най-големият червен тон, улавян някога в американски води, е тежал около 518 кг (уловен през 1981 г. край Род Айлънд).

Снимките от пристанището показват, че рибата е почти колкото ръста на двамата мъже и едва се събира на кейовете. Рекордният улов привлече вниманието дори на губернатора на щата Кели Айот, която публично поздрави екипажа за историческото постижение.

Месото от гигантската риба ще бъде продадено на търг и най-вероятно ще бъде транспортирано със специален полет за Япония, където подобни екземпляри се ценят изключително високо на пазарите за суши. За спомен на пристанището в Ню Хемпшър ще остане единствено огромната опашна перка на рекордния тон.