Баба Ануйка: Най-възрастният сериен убиец на Балканите

В началото на XX в. Баба Ануйка изглеждала като мила, невзрачна възрастна жена, живееща на Балканите. Но под нежния ѝ външен вид се криел сериен убиец, който използвал познанията си за билки и отрови, за да помага на отчаяни жени да се отърват от нежелани съпрузи, пише All That's Interesting.

Между края на XIX и началото на XX в. тя е била свързвана с най-малко 50 смъртни случая в днешна Сърбия, въпреки че истинският брой може да е бил 150. Това прави Баба Ануйка, която е арестувана на 90-годишна възраст през 1928 г., една от най-възрастните серийни убийци в света.

Ранният живот на „Вещицата от Владимировац“

Баба Ануйка е родена като Ана Дракшин (или Дракшин) около 1837 г. в днешна Румъния. Семейството ѝ било богато. Баща ѝ бил преуспяващ скотовъдец и Дракшин се е радвала на привилегиите, които идват с неговия статус. Тя е била добре образована, надарена с отлични познания по химия и медицина и е говорила пет езика (което не е било необичайно в региона по онова време).

Когато е още дете, семейството ѝ се премества във Владимировац, село в днешна Сърбия, което тогава е било в рамките на Австрийската империя. Там Дракшин посещава частно училище в Панчево, където учи заедно с деца от други елитни семейства.

