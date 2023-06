Много театър и музика през юли на Sofia Summer Fest 2023

Н яколко седмици остават до началото на четвъртото издание на Sofia Summer Fest. Тази година, летният фестивал на София ще се проведе от 30 юни до 30 септември на познатата локация в Южен парк II, зад музей „Земята и хората“.

През месец юли, зрителите ще могат да се насладят на богата театрална и музикална програма, както и на традиционните детски спектакли през уикенда.

Програмата за юли месец:

30 юни – 02 юли – Sofia Finest, събитие за коктейлна и градска култура. На 1 юли с концерт на Орлин Павлов

3 юли – 20:30 часа, „Операцията“, постановка с участието на Орлин Горанов, Миглена Стоева, Тони Минасян и Мариан Бачев

4 юли – 18:00 часа, „Маргаритка“, сапунено пари шоу с Фиу-Фиу

4 юли – 20:45 часа, „Не помня“ Stand up от Георги Кючуков

5 юли – 20:00 часа, „Спусък“, постановка с участието на Яна Маринова, Димитър Живков, Ива Караманчева и Теодор Папазов

6 юли – 21:00 часа, представяне на новия брой на списание L’Europeo

8 юли – 11:00 часа, „Макс и Мориц“, детско представление

9 юли – 11:00 часа, „Червената шапчица“, детско представление

8 и 9 юли – от 10:00 часа, Pop Up Базар

10 юли – 20:00 часа, „Извънредно любовно“, с участието на Стефания Колева, Здрава Каменова и Богдана Трифонова

11 юли – 19:30 часа, „Жена ми се казва Борис“, постановка с участието на Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Рядков, Петьо Петков-Шайбата, Диана Любенова, Ернестина Шинова, Жанина Дончева

12 юли – 20:00 часа, концерт на братя „Мангасариян“

13 юли – 20:00 часа, НЕобичайното шоу на Капитана, stand up

13 юли – 20:00 часа, 19:30 часа, „Баща ми се казва Мария“, постановка с участието на Асен Блатечки, Станимир Гъмов , Стефан Рядков, Петьо Петков – Шайбата , Жанина Стоилова и Невена Бозукова

15 юли – 11:00 часа, „Приключенията на Лукчо“, детско представление

16 юли – 11:00 часа, „Трите прасенца“, детско представление

16 юли – 20:00 часа, „Игра на доверие“, български игрален филм с участието на частват Яна Маринова, Луиза Григорова, Владимир Зомбори, Александър Димов и др.

17 юли – 20:00 часа, „Аз и ти, преди ние", постановка с участието на Йоанна Темелкова и Владимир Михайлов

18 юли – 20:00 часа, „Горката Франция“, постановка с участието на Александър Дойнов, Александър Кадиев, Екатерина Евро, Фахрадин Фахрадинов и Анелия Луцинова

19 юли – 20:30 часа, „Изненада“, постановка с участието на Мария Сапунджиева, Филип Аврамов, Татяна Цветкова и Миглена Стоева

20 юли – 19:30 часа, "Вечната музика", концерт на Камелия Тодорова

21 и 22 юли – след 16:00 часа, Парка фест/Hip-hop festival

23 юли – 11:00 часа, „Малкото зъбче“, детско представление

23 юли – 20:00 часа, „Още една жена каза“ със Здрава Каменова и специалните й гости Яна Огнянова, Наталия Цекова и гласовитата Габриела Колева Gabo

24 юли – 20:00 часа, „Игра за двама“, спектакъл с участието на Стефани Ивайло и Александър Кадиев

25 юли – 20:00 часа, „Пътуване в музиката“, Плевенска филхармония класик поп-рок симфони с участието на Камен Воденичаров

27 юли – 20:00 часа, „Кучки“, постановка с участието на Станимир Гъмов , Невена Бозукова, Албена Павлова , Даниел Пеев и Петьо Петков – Шайбата

28 юли – 20:00 часа, концерт на „Керана и Космонавтите“

29 юли – 11:00 часа, „Приказка за важните неща“, детско представление

29 юли – 20:00 часа, „КОМИКадзе на Кръстопът“, постановка с Кръстьо Лафазанов.

30 юли – 11:00 часа, „Музикалница“, детско представление

30 юли – 20:00 часа, „Пощенска кутия за мръсни приказки“

31 юли – 19:30 часа, „Бон - Бон“ представя

Повече информация за Sofia Summer Fest може да намерите на: сайта на фестивала и страниците в социалните мрежи Facebook и Instagram.

