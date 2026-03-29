Любопитно

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

29 март 2026, 08:12
Източник: iStock

У чени от Университета на Маями засякоха необичаен сигнал от Космоса, който може да е улика за съществуването на първични черни дупки – малки, но мощни обекти, формирани вероятно веднага след Големия взрив, съобщава уебсайтът Knowridge.

Миниатюрни черни дупки може да преминават през телата ни

Първичните черни дупки са теоретични и досега никой не ги е наблюдавал директно. За разлика от обикновените черни дупки, създадени при колапс на масивни звезди, тези ранни черни дупки са се формирали в изключително плътните условия на новородената Вселена и могат да бъдат с размери от астероид до много по-големи. Ако съществуват, те биха могли да обяснят загадъчната тъмна материя, която съставлява около 85% от всичката материя и държи галактиките заедно.

Учени откриха сигнал от най-първите звезди във Вселената

Откритието се основава на сигнал, засечен от LIGO – обсерватория, която улавя гравитационни вълни, причинени от сблъсъци на черни дупки. Сигналът, регистриран късно миналата година, е особен, защото един от обектите е с маса по-малка от тази на Слънцето – необичайно за черни дупки, създадени от звезди. Това повдига възможността той да е първична черна дупка.

"Канибализъм в черна дупка": Звезди поглъщани от невидими гиганти

Някои учени смятат, че сигналът може да е шум или грешка, но Нико Капелути и Алберто Магарагия твърдят, че такава малка черна дупка не може да бъде обяснена чрез нормални астрофизични процеси и най-вероятно се е формирала в ранната Вселена. Те също така изчислиха колко първични черни дупки може да съществуват и колко често LIGO трябва да ги засича, като установиха, че такива сигнали са редки, което съответства на наблюденията.

Тайната, за която Айнщайн е знаел 100 г. по-рано

Ако първичните черни дупки действително съществуват, те могат да съставляват голяма част или дори цялата тъмна материя, което би разрешило дългогодишна мистерия за съставa на Вселената.

Въпреки това учените подчертават, че една наблюдавана аномалия не е достатъчна за потвърждение. Необходими са повторни сигнали от LIGO или партньорските обсерватории, които биха предоставили по-силни доказателства.

Силни нови доказателства за Големия взрив

Концепцията за първичните черни дупки е предложена още през 1960-те от Яков Зелдович и Игор Новиков, а по-късно Стивън Хокинг предположи, че тези обекти може да са разпространени и бавно да губят енергия с времето.

Съвременните технологии като LIGO и бъдещи мисии като космическата LISA и наземната Cosmic Explorer позволяват на учените да проверят тези теории и евентуално да потвърдят първичните черни дупки и тяхната връзка с тъмната материя. 

Източник: Knowridge/БГНЕС    
черни дупки сигнал вселена учени
Последвайте ни
Внимание! Жълт код за значителни валежи в 9 области от страната в неделя

Внимание! Жълт код за значителни валежи в 9 области от страната в неделя

29 март: „Мир с вкус на пепел“ и краят на един кошмар

29 март: „Мир с вкус на пепел“ и краят на един кошмар

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Шумен го издирва

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Шумен го издирва

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Google иска Android да стане сърцето на софтуерно-дефинираните коли

Google иска Android да стане сърцето на софтуерно-дефинираните коли

carmarket.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 1 ден
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 1 ден
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 1 ден
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Имен ден днес празнуват мъжете с тези имена</p>

Петата неделя на Великия пост е днес, честваме и паметта на виден светец

Любопитно Преди 45 минути

Свети Марк, Аретусийски епископ, живял в трети век

Кола се вряза в пешеходци в английския град Дарби, има тежко ранени

Кола се вряза в пешеходци в английския град Дарби, има тежко ранени

Свят Преди 1 час

Шофьорът, мъж на около 30 години, е задържан на място

Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

Свят Преди 1 час

Данните на НАСА потвърждават мрачна прогноза: площта на арктическия лед тази зима е статистически изравнена с най-ниските стойности от 1979 г. насам. Учените алармират за дългосрочно изтъняване на ледената покривка, което променя облика на планетата ни.

Забравете за разнообразното меню: Учени разкриха неочакван трик за бързо отслабване

Забравете за разнообразното меню: Учени разкриха неочакван трик за бързо отслабване

Любопитно Преди 1 час

Изненадващо изследване на Американската психологическа асоциация установи, че повтарянето на едни и същи ястия води до по-голяма загуба на тегло. Вижте защо еднообразието и стабилният калориен прием са „тайните оръжия“ за автоматичен здравословен избор

"Нищо вече не е нормално": В Израел са уморени от войната

"Нищо вече не е нормално": В Израел са уморени от войната

Свят Преди 1 час

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху

Американският военен кораб USS Tripoli пристигна в Близкия изток

Американският военен кораб USS Tripoli пристигна в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Това от своя страна засили спекулациите за евентуално разполагане на американски сухопътни войски в Иран

Протестна вълна в САЩ: Милиони излязоха срещу Доналд Тръмп под надслов „Без крале“

Протестна вълна в САЩ: Милиони излязоха срещу Доналд Тръмп под надслов „Без крале“

Свят Преди 9 часа

Организаторите заявяват, че се обявяват срещу политиките, налагани от американския президент Доналд Тръмп, включително военните действия в Иран, засиления федерален контрол върху имиграцията и растящите разходи за живот

Танкер, превозващ 47 000 тона пропан-бутан, премина през Ормузкия проток и достигна Индия

Танкер, превозващ 47 000 тона пропан-бутан, премина през Ормузкия проток и достигна Индия

Свят Преди 9 часа

Плавателният съд акостира в индийското пристанище "Вадинар"

Кадър за милиони: Иберийски рис „разсмя“ света и спечели престижна награда (СНИМКА)

Кадър за милиони: Иберийски рис „разсмя“ света и спечели престижна награда (СНИМКА)

Любопитно Преди 10 часа

Снимката показва иберийски рис с протегната лапа в момента, в който подхвърля гризач във въздуха, преди да го изяде и спечели престижната награда „Фотограф на дивата природа на годината“

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

Свят Преди 10 часа

Припомняме ви всички предишни катастрофи на спортиста

СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

Свят Преди 11 часа

Броят на убитите медицински служители през този месец достигна 51

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Свят Преди 11 часа

Поредица от битови аварии – пожар в пералнята и блокирала канализация – извадиха от строя най-скъпия американски самолетоносач USS Ford (13 млрд. долара), а ремонтът на „плаващия град“ в Крит може да отнеме до една година

Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

Свят Преди 12 часа

На 87-годишна възраст почина легендарната гръцка певица Маринела – символ на цяла ера в музиката, прочула се със своя уникален глас, емблематични дуети със Стелиос Казандзидис

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

Свят Преди 12 часа

30-годишният Русо стана известен с това, че многократно се появяваше пред дома на изпълнителката на хита „Bad Guy“ в Лос Анджелис през 2020 г.

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Свят Преди 13 часа

Един месец след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран, конфликтът в Близкия изток продължава да се развива без ясен край

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Свят Преди 13 часа

Заподозреният остава в ареста и се очаква да бъде изправен пред съда

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 29 март, неделя

Edna.bg

Без сцена, без прожектори: Аргирос танцува с улични музиканти в Белград

Edna.bg

НА ЖИВО: Гран При на Япония, Ръсел води

Gong.bg

Мбапе взе важно решение преди Световното

Gong.bg

Прохладно и облачно с дъжд в неделя

Nova.bg

Издирват 82-годишен мъж от Шумен

Nova.bg