Мистерията зад най-добрата снимка на НЛО, правена някога

В една мъглива вечер през август 1990 г. двама мъже, които се разхождали из тресавищата около Калвайн (в планината Керн Горм, Шотландия), твърдят, че са видели гигантски самолет във форма на ромб или диамант, който летял над тях. Той очевидно не е имал ясно изразени двигатели и не е оставял дим; бил е безшумен и статичен, сякаш застинал във времето. Ужасени, те легнали на земята и се опитали да се скрият зад едно дърво. След това се появи изтребител Harrier, който заобиколи "диаманта", сякаш го подготвял за схватка. Един от мъжете направил серия от снимки точно преди странният кораб да се изстреля вертикално и да изчезне.

Туристите, които работели като готвачи в хотел „Фишърс“ в Питлочри, изпратили на вестник Daily Record шест снимки на "диаманта" и разказали своята история. Фоторедакторът на „Рекорд“ Анди Алън изпратил на служителя по печата Крейг Линдзи най-добрата от тях.

Линдзи никога не е виждал толкова ясна снимка на предполагаемо НЛО, затова изпратил снимката на Министерството на отбраната (МО), а оттам му казали да поиска от „Рекорд“ да изпрати останалите пет снимки и техните негативи. От МО също така го инструктирали да се обади на туристите, което той и направил. Един от тях разказал на Линдзи цялата история: странният кораб, струята, как тя левитирала зловещо без звук и ускорявала без очевидни двигатели.

От МО казали на Линдзи да остави случая при тях.

През есента Линдзи присъствал на рутинна среща в Лондон. В обедната си почивка той се разходил из офисите на МО и видял нещо познато.

„Там, на стената пред мен, имаше голям плакат с размерите на най-добрата от снимките. И така, поговорих с момчетата, които бяха там, и ги попитах какви са другите им снимки“, казва Линдзи.

Служителите на министерството извадили останалите снимки. На тях се виждало, че самолетът Harrier се движи от дясната страна на кадъра към лявата, докато "диамантът" не е помръднал и на сантиметър.

Той разпитал някои от специалистите, които са изследвали снимките. Те му казали, че няма доказателства за измама, но не знаели какъв е "диамантът".

„Постепенно забравих всичко за това нещо. Нищо не се беше появило от първото разследване... Предположих, че всичко просто е било забравено“, казва Линдзи.

"Рекорд" не публикува историята, туристите никога не говорят публично за снимките и изображенията не са виждани от обществеността в продължение на 32 години.

Професор Дейвид Кларк, преподавател в университета в Шефилд Халам, е работил като репортер през 90-те години на миналия век. Когато започнал кариерата си в журналистиката, редакторът му казал, че ако иска да успее, трябва да бъде експерт по нещо. Кларк учил за докторантура по фолклор, така че редакторът му възложил да се занимава със страшни неща.

„Нали знаете, всичко странно: НЛО, призраци, ESP (екстрасензорно възприятие), дистанционно гледане“, казва Кларк. Той казва, че изследването му на Калвин е имало „повече обрати от трилър на Джон льо Каре“.

Кларк научил за НЛО „Калвайн“ през 1996 г., когато Ник Поуп, бивш държавен служител в МО, публикувал книга за уфологията „Открито небе, затворени умове“. Понякога Поуп е известен като „истинския Фокс Мълдър“ заради работата си в „НЛО бюрото“ на МО. В книгата той засяга случая „Калвин“, като го описва като „един от най-интригуващите в досиетата на Министерството на отбраната“. Твърди, че анализът на МО е установил, че снимките „не са фалшификати“, и е заключил: „обектът е необясним, случаят е приключен, няма по-нататъшни действия“. Кларк прочел книгата, но не мислил много за "Калвайн" до повече от десетилетие по-късно.

До 2009 г. той използвал енциклопедичните си познания за НЛО, за да се погрижи за издаването на хиляди документи за НЛО за Националния архив. Сред документите имало фотокопирана рисунка на ромбовидна форма до самолет. Заедно със скицата имало бележка, предназначена за министрите на отбраната в кабинета на Маргарет Тачър. Под заглавието „Защитни линии, които трябва да се предприемат“ тя гласяла: „Прегледах снимките, няма категорични заключения относно големия обект с форма на ромб. Убедени сме, че реактивният самолет е Harrier. Нямаме данни за самолети Harrier, които да са действали на посоченото място на посочената дата/време. МО не е получавало други доклади за необичайна въздушна дейност или наблюдения на мястото/дата/времето“.

Кларк се опитвал да открие източника на снимката, но стигнал до задънена улица. Той се обадил в „Рекорд“ и разговарял с редактора на новините и редактора на снимките, но те заявили, че не могат да открият никаква следа от снимките на "Калвайн" и никой друг във вестника не си спомнял за тях.

„Тогава си помислих, че най-доброто обяснение за това защо Daily Record не ги е публикувал е, че са разбрали, че това е измама или шега“, казва Кларк.

През следващото десетилетие Кларк продължавал да посещава Националния архив, за да преглежда досиетата за НЛО, когато те се разсекретяват. През 2018 г. той направил златен удар: открил, че МО не е успяло да редактира името на бивш служител от отдела за отбранително разузнаване.

„Ако е имало изследовател на НЛО, това е бил той“, казва Кларк.

Той не разкрива самоличността на следователя, но казва, че е имал необичайно име: „Просто го написах в интернет ... и ето, че попаднах на страницата му в LinkedIn. В рамките на няколко минути се свързах с него по телефона.“

Кларк питал бившия ловец на НЛО дали е видял нещо „наистина необяснимо“ по време на работата си в МО. Офицерът от разузнаването веднага споменал за „няколко бракониери в Шотландия“, които през 1990 г. са заснели странен обект и са изпратили снимките в "Рекорд". Офицерът казал на Кларк, че снимките са предизвикали шум в министерството и че са знаели какъв е обектът: експериментален кораб, принадлежащ на САЩ. Оттук следите бързо водят към Линдзи.

Когато Линдзи приел обаждането на Кларк през 2019 г., той му казва: „От 30 години чакам някой да ми се обади за това.“ Линдзи казал на Кларк, че не е виждал снимката на "диаманта" от много години. Но след няколко седмици ровене из планини от документи в гаража си, Линдзи открил копие на снимката, скрито между страниците на стар справочник.

„Сигурно съм го сложил там, за да го съхраня на едно място и на сигурно място, а после съм забравил за него“, казва Линдзи.

Линдзи предал копието на Кларк при две условия: то да се съхранява в библиотеката на Шефилд Халам и ако някой от туристите се появи, да му бъде върнато. Колегата на Кларк Андрю Робинсън, старши преподавател по фотография в Шефилд Халам, анализира изображението и потвърждава неговата автентичност. Според него, какъвто и да е бил "диамантът", той е бил истински обект на истинска снимка.

Кларк публикува изображението в 2022 г. и историята става популярна. Но Кларк скрива от обществеността една важна подробност. На гърба на снимката имало бележка с червено мастило, която гласяла: „Авторско право на Кевин Ръсел с/у Daily Record GLASGOW.“

Изглежда малко вероятно готвач в хотел да се е сетил да претендира за авторски права, помислил си Кларк. Може би Ръсел е бил фотограф на „Рекорд“, който се е включил, или пък редакторът на снимките е надраскал името. Кларк проверил във вестника, откъдето казали, че никой на име Кевин Ръсел не е работил там - нито като служител, нито като фрийлансър. Алън, бившият редактор на снимки, който е изпратил изображенията на МО, може би е могъл да изясни нещата, но той е починал през 2007 г.

Кларк не съобщил името на Кевин Ръсел с надеждата, че историята ще го подтикне да се разкрие, но никой не го направил. Той и някои негови колеги преглеждат списъка със 140 Кевин Ръсел. Най-близко до тях бил Кевин Ръсел, който по това време работел като портиер в кухнята в района, но той отрекъл да е знаел за НЛО.

"С извинение, няма да коментирам различните имена, които съм виждал“, казва Поуп, който е работил в отдела за НЛО на МО от 1991 до 1994 г. Поуп имал плакат със снимката на Калвин на стената в кабинета си и оттогава мисли за диаманта.

„Наясно съм, че името на Кевин Ръсел е било дадено. Виждал съм различни предложения“, признава той.

Защо според него фотографът не се е появил?

„Подозирам, че най-малкото в самото начало е бил проведен доста солиден разговор“, казва Поуп. Той прави пауза.

Смята ли се, че те все още са живи?

„Няма да коментирам това. Не искам моят некоментар да бъде изтълкуван погрешно. Идеята, че тези хора са били убити от държавата - това са просто глупости“. Много хора са разговаряли с МО за НЛО при условие на анонимност. В много случаи хората, които виждат НЛО, не искат да стават публично достояние. Понякога те дори не казват на семейството си, на приятелите си, на преките си колеги. Искам да се отнасям с уважение към това", казва той.

Самоличността на мъжа (или мъжете), направил снимките, остава загадка, както и самоличността на старнния кораб. Някои уфолози смятат, че тъй като "диамантът" не прилича на нито един от известните земни летателни апарати, той трябва да е извънземен космически кораб или евентуално кораб, пресъздаден на Земята по образец на разбит извънземен кораб. Други твърдят, че това е доказателство за „Аврора“ - предполагаем разузнавателен самолет, разработен от тайно подразделение на американската армия, за който се твърди, че е отговорен за значителен напредък в авиационната технология. Но има малко доказателства за съществуването на тази програма.

Може би всичко това е шега или измама - картонена играчка, прикрепена към връвчица и окачена на клон на дърво, както твърдят някои скептици. Дали "диамантът" е оптическа илюзия, създадена от отражението на остров в езерото? Втората теория е тази, към която се придържа Шон Къркпатрик, бивш ловец на НЛО за Пентагона: „Това е отражение в езерото, а снимката е подправена. Тя е анализирана многократно. Ако се вгледате внимателно към дясната страна и в необработеното некомпресирано изображение, горната и долната част са отражения една на друга“, казва Киркпатрик.

От извънземни космически кораби до тайни военни проекти, по-любопитните конспиративни теории се подсилват от факта, че редакторът на „Рекорд“ през 1990 г., покойният Ендел Лейрд, е бил член на комитета за уведомяване D на МО. Известията D, известни от 2015 г. като известия DSMA, се издават от Консултативния комитет за медиите в областта на отбраната и сигурността, за да се предотврати публикуването на новини, които могат да застрашат националната сигурност. Дали Лърд е заговорничил с МО, за да потули историята? Неговото членство в комитета може да е съвпадение, като се има предвид, че тогава в него са участвали 14 представители на медиите, но ако е така, то е любопитно.

Не знаем дали на „Рекорд“ е било връчено известие D, но Поуп потвърди, че МО е попречило на публикуването на снимките. Той заяви пред документалния филм за НЛО от 2024 г. „Програмата“, че ако „Рекорд“ беше пуснал историята, „тя щеше да развали стандартната ни линия. Затова искахме да я погребем - и го направихме. Всички снимки и всички негативи бяха придобити от Министерството на отбраната и никога повече не бяха видени“.

В бюрото за НЛО не са били убедени, че става дума за измама, казва Поуп: „Консенсусът беше, че става дума за твърд и сравнително голям обект".

Той посочва, че снимките са направени два дни след като Саддам Хюсеин нахлува в Кувейт, което може да обясни защо военните са тествали модерни самолети. От друга страна, ако искахте да запазите в тайна тайно оръжие, щяхте ли да го тествате на пътя посред бял ден в сравнително населен район?

Друга причина да подозираме, че "диамантът" е нещо повече от картон на връвчица, е историята, която Ричард Грийв разказа на "Програмата". Грийв казва, че е работил с туристите в кухнята на хотел „Фишърс“. Той разказа, че една дъждовна вечер имали почивка за цигара, когато на паркинга спрял черен автомобил. Грийв твърди, че двама мъже в тъмни костюми излезли от нея и залаяли: „Почивката свърши“, като подканяли туристите.

„Бяха ши*ани призраци, мъже в черно. И стояха отвън под ситния дъжд и им говореха“, казва Грив.

Според Грив двойката се е върнала в хотела, изглеждайки „бяла като ши*ан призрак“. Нещо се е случило с тях. Те са видели нещо. Който и да е излязъл от колата, ги е изплашил до смърт.

Грив казва, че след това мъжете не са били същите. Те пиели много, взимали си почивни дни и спели в колите си пред хотела. Грив твърди, че двойката е изчезнала безследно четири седмици по-късно. „Готвачите не изчезват от кухнята за 34 години и нямат друга работа. Не можеш просто да си тръгнеш и никога повече да не работиш. Къде са те?“

Единствената организация, която може да сложи край на всички спекулации, е МО.

„Страхувам се, че вече не предлагаме коментари за НЛО/УАП (неидентифицирани въздушни феномени) и т.н.“, казва говорител на МО и добавя, че едно бързо търсене в Google може да разреши загадката. Те изпратили и линк към статия в „Дейли експрес“, съдържаща хипотезата, че "диамантът" е планински връх, покрит с мъгла - идея, която Кларк казва, че неговият експерт по фотография е развенчал.

„МО би могло лесно да изясни тази загадка, като публикува заключенията от анализа, който е извършил на изображенията през 1990 и 1992 г. Ако заключението е, че снимките са фалшифицирани, то може да бъде публикувано, без да се налага да се разкрива лична информация за фотографа. Като отказват да коментират, те просто подхранват конспиративните теории и идеята, че крият нещо“, казва Кларк.

На туристите той казва: „Навършват се 35 години от това, което е описано като най-добрата снимка на НЛО, правена някога. Сега е моментът да излезете напред и да ни разкажете какво наистина се е случило.“

