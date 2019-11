На това място не трябва да оставяте "нищо освен отпечатъци"

„Това е все едно да те наръгат с нож“, възкликва турист, докато се потопя във водата с температура три градуса по Целзий под заинтригувания поглед на група пингвини, съобщава АФП.

Навсякъде около остров Полумесец, край Антарктическия полуостров, ледени блокове с всякакви размери плават в спокойно море.

В миналото е имало пингвини с размерите на човек

Antarctica's vulnerability is attracting more visitors, with tourists hoping to catch a glimpse of what one day might be gone.https://t.co/Z0Vh8nr3gz