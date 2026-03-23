Кели Озбърн се раздели с годеника си Сид Уилсън

К ели Озбърн се е разделила с годеника си Сид Уилсън, докато продължава да води тежка битка с покрусата от смъртта на баща си – легендарния Ози Озбърн. Това разкрива ексклузивно Daily Mail.

Двойката тихомълком е прекратила годежа си само седем месеца след като 49-годишният музикант от Slipknot предложи брак на Кели. Романтичният жест се случи миналия юли по време на последния концерт на покойния ѝ баща с Black Sabbath в Бирмингам.

41-годишната Кели, която познава вече бившия си партньор от 27 години, има тригодишен син от него, кръстен на баща си – Сидни.

Източници, близки до звездата, споделят пред Daily Mail, че тя преминава през изключително „труден“ месец. Кели се опитва да балансира между болката от раздялата и стремежа да бъде възможно най-добрата майка за малкия Сид.

„Кели и Сид решиха да развалят годежа си“, разкрива източникът. „Кели се бори със себе си след загубата на баща си. Процесът на скръб е изключително тежък и тя прави всичко възможно, за да се справи. Всъщност тя и Сид се сблъскват с предизвикателства във връзката си от известно време и нещата не бяха такива, каквито изглеждаха.“

Информаторът допълва: „Те се опитаха да изгладят отношенията си, особено заради детето, но в крайна сметка решиха, че раздялата е най-добрият път напред. Кели преживя много през последната година. Въпреки всичко тя остава трезва и сега се фокусира върху себе си и ролята си на майка, за да продължи напред.“

Историята на двойката започва преди десетилетия, когато Slipknot участват в Ozzfest – музикалния фестивал, основан от родителите на Кели. На Свети Валентин през 2022 г. тя сподели емоционален кадър, на който двамата се целуват страстно, придружен от думите: „След 23 години приятелство не мога да повярвам къде се озовахме. Ти си най-добрият ми приятел, моята сродна душа и аз съм толкова дълбоко влюбена в теб, Сидни Джордж Уилсън.“

Синът им се роди по-късно същата година, а семейството заживя заедно във ферма в Айова. За последно Кели бе забелязана със Сид на наградите „Грами“ през февруари, като оттогава се появява публично само в компанията на приятели или на майка си Шарън.

Предложението за брак бе като сцена от филм – зад кулисите на концерта на Black Sabbath, пред очите на цялото семейство, включително Ози, Шарън и брат ѝ Джак. Тогава Кели призна, че е останала напълно изненадана от огромния диамантен пръстен.

След наградите BRITs през март, където Ози бе почетен посмъртно за цялостно творчество, Кели бе принудена да отговаря на онлайн тролове в Instagram, които я критикуваха за прекалено слабия ѝ външен вид. След смъртта на баща си тя се превърна в мишена на жестоки коментари, а феновете изразиха загриженост за нейната „крехка“ фигура и психическо здраве.

Тя обясни публично, че преминава през „най-трудния“ период в живота си и се чувства „дехуманизирана“ от хората, които „я ритат, докато е на земята“.

В началото на месеца Кели загатна за раздялата с публикация в социалните мрежи: „Има особен вид жестокост в това да нараниш някого, който вече преживява нещо дълбоко болезнено.“

„Да ме ритат, докато съм паднала, да ме унижават, да поставят под въпрос болката ми, да превръщат борбите ми в клюки и да бъда изоставена, когато най-много се нуждая от любов и подкрепа – нищо от това не отразява силата ми. Показва само липса на състрадание и характер. Преживявам един от най-трудните периоди в живота си. Не би трябвало да се защитавам, но също така няма да позволя да бъда дехуманизирана по този начин“, написа тя.

Миналата събота Кели се появи на концерта на поп звездата Лили в Лондон, опитвайки се да запази самообладание. Към нея се присъедини известният бръснар от Лос Анджелис – Киники. Двамата позираха за серия от снимки, а запознати твърдят, че са прекарали цялата вечер заедно. Киники, който използва местоименията „те/тях“ и се определя като „куиър бръснар“, изглежда е голяма подкрепа за Озбърн – двамата дори си направиха еднакви татуировки с полумесец и зъб през февруари.

Припомняме, че великият Ози Озбърн почина на 25 юли миналата година на 76-годишна възраст. Фронтменът на Black Sabbath си отиде от сърдечен удар след дълга битка с болестта на Паркинсон и коронарна артериална болест. Смъртта му настъпи само седмици след триумфалното му завръщане на сцена в родния му Бирмингам.

Кели и баща ѝ имаха изключително силна връзка. Ози често я наричаше своето „любимо дете“, а дуетът им „Changes“ от 2003 г. остава една от най-емблематичните балади в рок историята. След кончината му Кели цитира именно тази песен, споделяйки: „Чувствам се нещастна, толкова съм тъжна. Загубих най-добрия приятел, който някога съм имала.“

През ноември Кели сподели и за единственото нещо, за което съжалява горчиво от последния им ден заедно: „Винаги чувах татко да слиза по стълбите сутрин. Първото нещо, което винаги му казвах, беше: „Добро утро, татко, обичам те.“ А той отговаряше: „Обичам те повече“. В сутринта, в която той почина, не му го казах.“