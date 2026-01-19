Любопитно

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

19 януари 2026, 12:24
Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават
Източник: iStock/GettyImages

В ъв вълнуващ период за астрологичните влияния, най-бързата планета в Слънчевата система – Меркурий – се подготвя за значим преход. В следващите дни той ще влезе в знак Водолей, създавайки условия за нови възможности, трансформации и динамика в живота на много хора. Според астроложката Катерина Соловиова, този период ще бъде особено благоприятен за някои зодиакални знаци, които могат да усетят положително влияние върху кариерата, комуникацията и личния живот.

Кой ще преживее значими трансформации

„На 20 януари Меркурий — планетата на комуникацията, медиите, технологиите, транспорта, пътуванията, документацията, търговията и ученето — ще влезе в знак Водолей“, обяснява Соловиова.

Меркурий ще остане в единадесетия знак на зодиака до 7 февруари 2026 г. Това се счита за неутрална позиция за най-бързата планета в Слънчевата система, но въпреки неутралността, енергията му ще активира възможности за личностно израстване и промени в ежедневието.

Хората, които работят в инженерството, технологиите, точните и естествени науки, изобретателството, държавната служба и политиката, астрономията и астрологията или литературата, ще усетят влиянието особено силно.

„Промените могат основно да засегнат процеси, свързани с преговори, подписване на договори, документация, скъпи покупки — включително технологии или превозни средства, служебни пътувания и пътувания, полагане на изпити и извършване на големи плащания“, обяснява астроложката.

Разгледайте нашата галерия – там ще видите кои ще усетят най-силно положителното влияние и кои трябва да бъдат по-внимателни през този период.

Вижте кои зодии ще усетят положителното влияние на Меркурий и кои трябва да внимават
10 снимки
зодии
близнаци
везни
водолей
Меркурий във Водолей Астрология Зодиакални знаци Трансформации Нови възможности Комуникация Технологии Кариера Пътувания Документация
Последвайте ни

По темата

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Това е най-продаваният EV в Китай, струва 8500 евро

Това е най-продаваният EV в Китай, струва 8500 евро

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Европа е слаба&quot;: Шоковите мита на Тръмп ни паникьосват (ОБЗОР)</p>

Шоковите мита на Тръмп оставят Европа в паника

Свят Преди 26 минути

Седмица на глобална дипломация започва в Брюксел, Вашингтон и Давос

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

Свят Преди 53 минути

Пети ден протести на границата няма и тежкотоварните камиони преминават без проблем

<p>Германският министър подкрепя Макрон за активиране на &quot;търговската базука&quot;&nbsp;срещу Тръмп</p>

Германският финансов министър подкрепя Макрон за активиране на "търговската базука" на ЕС срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Германия и Франция могат да се обединят в отговор на Тръмп

VALL представя песента си "Последната сълза" за кастингите за "Евровизия"

VALL представя песента си "Последната сълза" за кастингите за "Евровизия"

Любопитно Преди 1 час

VALL представя „Последната сълза“ – ефирна и силна песен за новото начало и вътрешната яснота, създадена с Денис Попстоев, която ще излезе на 19.01 и ще прозвучи за първи път на живо на кастингите за "Евровизия"

НС продължава работата по Изборния кодекс

НС продължава работата по Изборния кодекс

България Преди 1 час

Според експерти скенерите не са добро решение

<p>Тръмп е поканил Путин в Съвета за мир за ивицата Газа</p>

Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за ивицата Газа

Свят Преди 1 час

Москва проучва предложението и се надява на контакти във връзка с него с Вашингтон

Макрон се появи на важно събитие с червено око

Макрон се появи на важно събитие с червено око

Свят Преди 1 час

По-рано той носеше слънчеви очила при инспекция на войските на открито

<p>Какво представлява &quot;Часовникът на Страшния съд&quot; и как се определя</p>

Обявяват времето на "Часовника на Страшния съд" за 2026 г.

Свят Преди 1 час

Старшият съветник на Bulletin Кенет Бенедикт обяснява целта на Часовника и какво взимат предвид членовете на SASB при определянето му

15 години след Фукушима: Япония подготвя рестарт на най-голямата атомна централа в света

15 години след Фукушима: Япония подготвя рестарт на най-голямата атомна централа в света

Свят Преди 2 часа

Завръщането към ядрената енергия е в основата на енергийната политика на Япония, но след бедствието от 2011 г. страховете на жителите от цунами, земетресения и планове за евакуация остават

НСТС обсъжда промените в Кодекса за социално осигуряване

НСТС обсъжда промените в Кодекса за социално осигуряване

България Преди 2 часа

Идеята е да се въведе мултифондова система

Почина един от режисьорите на „Цар Лъв“

Почина един от режисьорите на „Цар Лъв“

Свят Преди 2 часа

Роджър Алерс беше на 76 години

Дръзки обири и опожарени коли: Как нападателите на инкасо автомобили озадачават полицията

Дръзки обири и опожарени коли: Как нападателите на инкасо автомобили озадачават полицията

България Преди 2 часа

Инцидентът е част от серия нападения над инкасо автомобили в страната през последните години, включително въоръжени грабежи в София и Благоевград

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

България Преди 2 часа

Сингълът събира в едно балканска емоция, лична история и хоро, създадено специално за видеото

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

Любопитно Преди 2 часа

От емблематични постановки по Вазов до абсурдни комедии и антиутопии – ето какво ни очаква през първите месеци на годината

Linsho: Не взимайте пример от мен, защото…

Linsho: Не взимайте пример от мен, защото…

Любопитно Преди 2 часа

Сезон 3 започва с Linsho, провокации и нова доза откровеност

Ирак обяви пълно изтегляне на силите на САЩ от територията си

Ирак обяви пълно изтегляне на силите на САЩ от територията си

Свят Преди 2 часа

Това не включва полуавтономния Кюрдистански регион

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg

Валери Божинов признава за първи път за проблем с писането и че е готов да стане баща отново

Edna.bg

Златно отличие в круизна надпревара: Ася Косаджиева готви в морето

Edna.bg

Обявиха програмата на 1/4-финалите за SESAME Купа на България

Gong.bg

ЦСКА на крачка от най-голямата си перла в зимната селекция

Gong.bg

Кои са българските думи на 2025 година

Nova.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg