Мексико Сити потъва с 25 см годишно: Сателити на НАСА разкриват мащаба на бедствието

Нови данни от Космоса показват, че градът буквално се сляга в изсъхналото легло на древно езеро, застрашавайки метрото, водоснабдяването и историческите си паметници

9 май 2026, 13:44
М ексиканската столица е един от най-бързо потъващите мегаполиси в света. Нови данни от Космоса показват, че градът буквално се сляга в изсъхналото легло на древно езеро, застрашавайки метрото, водоснабдяването и историческите си паметници.

Мексико Сити потъва с близо 25 сантиметра годишно, според нови сателитни изображения, разпространени от НАСА тази седмица. Това превръща града в една от най-бързо слягащите се метрополии на планетата.

Един от най-гъсто населените градски райони в света (с население от 22 милиона души) е изграден върху дъното на древно езеро. Някога много от улиците в центъра са били канали – традиция, която все още е жива в селските покрайнини. Интензивното изпомпване на подпочвени води и мащабното градско развитие обаче са довели до драстично свиване на водоносния хоризонт. В резултат на това Мексико Сити потъва от повече от век, оставяйки паметници като емблематичната Метрополитна катедрала (започната през 1573 г.) видимо наклонени настрани.

Критична инфраструктура под заплаха

„Това разрушава критична инфраструктура – метрото, дренажната система, водопроводите за питейна вода, жилищата и улиците“, казва Енрике Кабрал, изследовател по геофизика в Националния автономен университет на Мексико (НАУМ). „Проблемът е огромен.“

Свиването на почвата е толкова бързо, че може да бъде проследено в реално време от Космоса. Новите данни показват:

  • Скорост: В някои райони, като основното летище и паметника „Ангелът на независимостта“, потъването е със средна скорост от 2 см на месец.
  • Мащаб: За по-малко от век общото слизане на нивото в определени части е надхвърлило 12 метра.

Новите очи на НАСА в Космоса

Оценките на НАСА се основават на измервания, направени между октомври 2025 г. и януари 2026 г. от мощния сателит NISAR – съвместна инициатива на САЩ и Индия. Сателитът може да проследява промените на земната повърхност в реално време и да „вижда“ какво се случва дълбоко под нея.

Ученият от екипа на NISAR Пол Роузен обяснява, че проектът позволява да се види пълният мащаб на проблема. В бъдеще екипът се надява да прави измервания сграда по сграда и да прилага технологията за ранно предупреждение при природни бедствия и изригвания на вулкани по целия свят.

Време за решения

В продължение на десетилетия правителството до голяма степен пренебрегваше проблема, ограничавайки се до укрепване на основите на най-важните паметници. Скорошните кризи с недостига на вода обаче принудиха властите да започнат финансиране на по-задълбочени изследвания.

За учени като Кабрал данните от сателита са ключови за планирането на бъдещи мерки. „За да постигнем дългосрочно смекчаване на ситуацията, първата стъпка е просто да я разберем“, заключава той.

Източник: sciencealert    
Мексико Сити Потъване на градове Градско слягане Сателитни данни NISAR сателит Подпочвени води Критична инфраструктура Недостиг на вода Древно езеро Геофизични изследвания
