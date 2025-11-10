„Кой е това?“: Меган Трейнър шокира феновете с напълно нова визия

М еган Трейнър изуми феновете си с драматичната си трансформация на тялото, пише Page Six.

33-годишната изпълнителка на „All About That Bass“ се появи на гала вечерта Baby2Baby 2025 в Лос Анджелис в събота вечер в бяла бална рокля без презрамки от Alin Le Kal. Тя допълни визията на принцесата с чифт ръкавици до лакътя и диамантено колие.

Новата ѝ визия обаче шокира мнозина в социалните мрежи.

„Кой е това? Сериозно“, написа един фен в X, докато друг лаконично написа „О, Боже“.

„Меган отиде при треньор“, пошегува се друг фен, използвайки игра на думи с името й - (trainer - английски език - треньор, инструктор)

Някои коментари изглеждаха критикувани към нея.

„Същата жена, която каза „Няма да бъда никаква силиконова кукла Барби на пръчици“, написа един потребител на X.

„Да я видя толкова слаба е толкова странно... Трябва да свикна“, гласи друг коментар.

През март носителката на наградата „Грами“ разкри, че си е поставила гръдни импланти и е направила лифтинг, след като „родила с две деца, е водила по-здравословен начин на живот и е отслабнала“.

На следващия месец тя сподели чрез Instagram, че използва лекарство за отслабване, превърнало се в лекарство за диабет, а съпругът ѝ, Дарил Сабара, също прави същото, защото двойката прави „всичко заедно“.

„Работих с диетолог, направих огромни промени в начина си на живот, започнах да тренирам с треньор и да, използвах науката и подкрепата, за да ми помогнат след втората ми бременност“, каза тя на своите последователи. „И съм много щастлива, че го направих, защото се чувствам страхотно.“

Двойката има двама сина, Райли, на 4 години, и Бари, на 2 години.

По време на майско изпълнение в радиото Wango Tango на KIIS-FM на iHeartRadio, поп звездата промени противоречиво текста на песента си „All About That Bass“, насочена към позитивно отношение към тялото.

Вместо да пее „Да, съвсем ясно е: Нямам размер 2“, тя се пошегува: „Да, съвсем ясно е: Имам нови гърди.“