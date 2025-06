Меган Маркъл за расовата дискриминация в Холивуд: "Нямаше много роли за жени от смесена раса"

М еган Маркъл разкри за многократните откази, които е получила за актьорски роли в началото на кариерата си, тъй като "не е имало много роли за жени от смесена раса", предаде Newsweek.

Херцогинята на Съсекс сподели, че ѝ е било трудно да получи роли на "съседското момиче", които често са се давали давани на актриси с руса коса, и предполага, че не е имала достатъчно "пикантност" за героини, които "имат някаква етническа принадлежност".

Тя направи тези коментари като гост в подкаста Aspire с Ема Греде, където говори за това как не позволява "отрицателни коментари за себе си" да повлияят на нейните бизнес начинания.

Бащата на родената в Калифорния звезда, Томас Маркъл старши, е от бял произход, а майка ѝ, Дория Рагланд, е афроамериканка. Меган разкри през 2022 г., че генеалогичен тест е показал, "че има 43% нигерийски произход". Меган многократно е говорила за расова дискриминация, включително във връзка с опита си с пресата и социалните медии, и прочуто обвини неназован член на кралското семейство, че е изразил "загриженост" относно цвета на кожата на нероденото ѝ дете.

Въпреки това, тя по-рядко говори за расовите бариери пред успеха ѝ като актриса. Тя все пак обсъди темата в периода преди сватбата си с принц Хари през май 2018 г.

Какво каза Меган Маркъл на Ема Греде за расата и актьорството?

Меган сподели: "Когато бях актриса на прослушвания, и това е доста преди "Suits", трябва да се има предвид, че по това време със сигурност не е имало много роли за жени от смесена раса."

"Ако отивах на прослушване, също трябва да помните, че това беше много различно време от сега... това беше "съседското момиче", което обикновено беше с руса коса, сини очи и определен тип."

"Но тъй като съм наполовина бяла, също ме изпращаха за тези роли, а ако ставаше въпрос за герой, който имаше някаква етническа принадлежност, винаги имаше малко повече "пикантност" за тези герои, но пак ме изпращаха за тези роли."

"Много хора от кастинга ме смятаха за латиноамериканка."

"Ако ме търсят само за 10 роли, може и 10-те да са "не", но ако ме търсят за 30 роли, защото мога да се впиша в толкова много различни категории, може да са 30 "не". Това много подкопава самочувствието. Това е наистина трудно."

Меган Маркъл за "Синдрома на самозванеца"

Сега Меган има кулинарно предаване в Netflix, "С любов, Меган", наскоро завърши първия сезон на подкаста си "Confessions of a Female Founder", и има свой онлайн магазин, As Ever.

43-годишната жена сподели, че все още цени "дебелата кожа", която е развила в годините си на борещ се актьор, преди да получи ролята на Рейчъл Зейн в сериала Suits, чийто първи епизод излезе през 2011 г.

"Преминах през своята част от съмнения в себе си като актьор на прослушвания и отвъд това", каза тя, "и когато сте толкова погълнати от това, което всички около вас мислят за вас, това може да бъде наистина труден начин да живеете."

"Така че мисля, че когато остарях, особено на 40-те си години, и като майка, искаш да дадеш пример за това какво децата ти ще мислят за себе си."

"И че не можеш да имаш синдром на самозванеца. Трябва да си толкова автентичен ролеви модел и пример за компетентност, прошка, доброта, забавление, за всички тези неща."

"Не можеш да го фалшифицираш. Искаш да бъдеш истински пример за тях. Така че всичко това наистина се промени през последните шест години, откакто станах майка."