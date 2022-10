Матю Пери в книгата си: Почти не умрях

А ктьорът споделя както върховете на кариерата си, така и най-мрачните падения в живота си в новите си мемоари Friends, Lovers and the Big Terrible Thing („Приятели, любовници и много ужасни неща“) , които трябва да излязат следващия месец, пише Vanity Fair.

В книгата Пери разкрива, че преди няколко години, на 49-годишна възраст, едва не умира. Той публично признава, че страда от стомашно-чревна перфорация и се е борил за живота си след като дебелото му черво се спуква от прекомерна употреба на алкохол.

