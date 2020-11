"Приятели" се събират за нови снимки! Ето кога

Ф еновете на сериала Приятели бяха истински разочаровани, че пандемията е спряла снимките и работата по голямото събиране, което беше анонсирано по-рано през тази година.

По-късно Матю Пери, който играе ролята на Чандлър Бинг, потвърди в Twitter, че снимките ще се състоят въпреки всичко, макар и с други дати.

Работата по продължението трябваше да започне през август тази година, а специалният епизод да бъде пуснат през май догодина.

