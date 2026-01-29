Марк Антъни очаква осмото си дете – съпругата му Надя Ферейра е бременна

С емейството на Марк Антъни отново се разраства!

57-годишният изпълнител и 26-годишната му съпруга Надя Ферейра обявиха, че очакват второто си дете заедно – осмото за Антъни. Новината беше споделена в съвместна публикация в Instagram в сряда, 28 януари, като съвпадна с празнуването на третата годишнина от сватбата им, пише PEOPLE.

Двамата използваха повода, за да разкрият радостната вест, че в семейството им предстои да се появи още едно дете.

Снимката представлява близък план на бременното коремче на Ферейра, върху което са положени ръцете на Антъни, на самата Ферейра и на това, което изглежда като ръцете на сина им Марко.

Освен малкия Марко, Марк Антъни е баща на още седем деца. Той има дъщеря Ариана на 31 години и син Чейс на 28 години от бившата си приятелка Деби Росадо; синове Кристиан на 25 години и Райън на 22 години от бившата си съпруга Даянара Торес; както и близнаците Еме и Максимилиан, на 17 години, от брака си с Дженифър Лопес.

През юни 2024 г. Ферейра и Антъни отпразнуваха първия рожден ден на сина си Марко, като публикуваха снимка в Instagram профила на Ферейра. В описанието към кадъра тя отдели специално внимание на първата година от живота на детето си и разкри името му.

„Днес се навършва една година, откакто се появи на бял свят, за да ме научиш на толкова много неща... едно от тях е най-голямата любов, която съществува... да бъда твоята майка, сине мой“, написа Ферейра в надпис, публикуван на английски и испански език.

„Няма начин да обясня безкрайната любов, която изпитвам към теб, и вълнението от това да те гледам как растеш и да те уча на нови неща всеки ден. Честит рожден ден на най-голямата благословия в живота ми. Моят любим Марко! 🩵💫.“

Антъни и Ферейра за първи път предизвикаха слухове за романтична връзка след съвместна поява в Мексико Сити през 2022 г. Малко по-късно те потвърдиха отношенията си чрез Instagram, като публикуваха селфи, направено в самолет през март същата година.

„Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desian“, написа певецът в надписа към публикацията, който грубо се превежда като „Нека Бог умножи всичко, което ни пожелава“.

Три месеца след като официално обявиха връзката си в Instagram, двойката потвърди и годежа си по време на парти в ресторант Sexy Fish в Маями, Флорида. На 28 януари 2023 г. Надя Ферейра и Марк Антъни сключиха брак на бляскава церемония със звездни гости в Маями.