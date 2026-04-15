Мария Бакалова и Юлиан Вергов ще са водещи на концерта "25 години БГ РАДИО. 25 години само българска музика"

Д вама от най-ярките и обичани български артисти – Мария Бакалова и Юлиан Вергов – ще бъдат водещи на концерта „25 ГОДИНИ БГ РАДИО. 25 ГОДИНИ САМО БЪЛГАРСКА МУЗИКА.“ Юбилей – среща на история, емоция и любовта към българската музика в една специална вечер.

На 12 юни 2026 г. на площад „Свети Александър Невски“ двамата отново ще се срещнат на сцената – този път за най-мащабния празник в историята на БГ Радио. След като създадоха незабравима атмосфера като водещи на Годишни Музикални Награди на БГ Радио 2025, тяхното партньорство продължава под открито небе – където звездите са едновременно над сцената и на нея – с най-големите имена на българската поп и рок музика. Юбилеен празник с мащаб, достоен за 25 години БГ Радио – мост между поколения артисти и израз на богатата история на българската музика.

Мария Бакалова – първата българка, номинирана за награда „Оскар“, се завръща специално от Лос Анджелис, САЩ, за да бъде част от този знаков момент. До нея застава Юлиан Вергов – един от най-харизматичните и разпознаваеми български актьори, любимец на публиката и дългогодишен приятел на БГ Радио. Заедно те съчетават класа, чувство за хумор и естествено присъствие – гаранция за вечер, която надхвърля рамките на концерт и се превръща в преживяване.

Площадът пред Храм-паметник „Свети Александър Невски“ ще се превърне в сцена на концерт с национален заряд, впечатляващ творчески размах и продукционни стандарти на световно ниво. Вечер, която събира най-обичаните български песни с тяхната публика и отдава почит на 25 години САМО БЪЛГАРСКА МУЗИКА.

Юбилейният концерт е кулминация на четвърт век, в който БГ Радио създава сцена за българските артисти, задава тенденции и утвърждава българската музика като естествена част от идентичността на поколения слушатели.

Креативен директор на събитието е Марвин Дайтман – име със световно признание и дългогодишен творчески партньор на БГ Радио, работил по продукции като Евровизия и концерти на артисти от най-висок ранг.

Концертът „25 ГОДИНИ БГ РАДИО. 25 ГОДИНИ САМО БЪЛГАРСКА МУЗИКА.“ ще бъде вечер с национален отзвук – празник за публиката в България и за всички българи по света, обединени от силата на музиката.