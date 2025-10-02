Любопитно

Мария Бакалова с нова роля в трилъра „Double Blind“ на Джон Хайъмс

Филмът разказва за учен, който разработва лек за деменция и започва да „губи време“, наблюдавайки как ежедневието му излиза извън контрол

2 октомври 2025, 11:09
Мария Бакалова с нова роля в трилъра „Double Blind" на Джон Хайъмс
Източник: Getty Images

Н оминираната за „Оскар“ Мария Бакалова и Джорджина Кембъл ще участват заедно с ЛаКийт Станфийлд в „Double Blind“, нов независим трилър на режисьора Джон Хайъмс („Alone“), съобщават източници на Deadline.

Въпреки че все още не е потвърдено, се съобщава, че филмът разказва за учен, който разработва лек за деменция и започва да „губи време“, наблюдавайки как ежедневието му излиза извън контрол.

Това, което започва като няколко изгубени минути, бързо се превръща в изгубени часове и изгубени дни. Когато излиза от поредния си припадък и вижда, че има дете, което не е имал преди, и разкошен дом, който не разпознава, започва надпревара с времето, за да събере парчетата от пъзела, преди да загуби всичко.

Детайлите за героите са в тайна. Дейвид Липър от Latigo Films е продуцент заедно с Том Бътърфийлд от Culmination Productions и Ричард Рийд от BuzzFeed.

Мария Бакалова и холивудският блясък на наградите Governors
27 снимки
Холивуд награди
Холивуд награди
Холивуд награди
Холивуд награди

През последната година Бакалова игра ролята на Ивана Тръмп, партнирайки на Себастиан Стан и Джереми Стронг, в нашумелия филм от Кан „Стажантът“ на Али Абаси. Тя също така участва и продуцира независимия филм „Триумф“ на Петър Валчанов и Кристина Грозева, който беше официалният кандидат на България за „Оскар“ за най-добър международен игрален филм през изминалия сезон. Следващата й роля е редом с Райън Рейнолдс и Кенет Брана във филма „Mayday“ на Apple, режисиран от Джон Франсис Дейли и Джонатан Голдщайн. Тя е представлявана от CAA, Insight Management, Brookside Artist Management и Yorn, Levine, Barnes, Krintzman.

Източник: БГНЕС    
Мария Бакалова Double Blind Трилър Джон Хайъмс Джорджина Кембъл ЛаКийт Станфийлд Независим филм Деменция Оскар Холивуд
