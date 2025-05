„Беше мъчително“: Майли Сайръс проговори за здравословен проблем

М айли Сайръс говори откровено за сериозен здравословен проблем, който преживяла зад кулисите на свое телевизионно участие.

32-годишната звезда и изпълнителка на хита „Flowers“ разкри в интервю за „The Zane Lowe Show“, че е претърпяла спукване на киста на яйчника, докато е била ко-водеща на новогодишното предаване по NBC, посветено на началото на 2023 година, заедно с легендата Доли Партън.

„Преживях доста травматичен момент по време на шоу, което правех с Лорн [Майкълс] – новогодишната програма“, спомня си Сайръс. „Получих спешен медицински случай. Разкъса ми се киста на яйчника и в началото не знаехме какво се случва. Беше много травмиращо, защото изпитвах невероятна болка.“

Въпреки състоянието си, тя не се отказала от участието си. „Въпреки всичко, се появих на сцената. Беше ми изключително, изключително трудно“, признава певицата.

Сайръс и нейната кръстница Доли Партън, която по това време е на 79 години, водеха шоуто „Новогодишното парти на Майли“, в което се включиха Сия, Дейвид Бърн, Парис Хилтън и звезди от „Saturday Night Live“. Един от изпълнителните продуценти на предаването беше самият Лорн Майкълс.

След здравословния инцидент Сайръс провела откровен разговор с 80-годишния Майкълс за бъдещето си. „Вечеряхме и той ми каза нещо, което силно се запечата в съзнанието ми“, споделя тя. „Той каза: „Шест месеца – всеки има шест месеца, за да се самосъжалява, и после започваме да градим наново.““

„И тогава дойде Коледа, а след това Нова година. Времето, което можех да използвам, за да се предам, изтече“, добавя Сайръс. „Лорн ми каза: „Нямаш представа колко артисти са седяли на този стол и са ми казвали, че се отказват от музиката. Всеки минава през това. Всеки преживява такива травми.““

„Винаги съм знаела, че тази кариера ще приключи по свой начин, преди аз самата да реша да се откажа“, заявява тя категорично. „Отказването просто не е в моите планове.“

Майли Сайръс ще издаде най-новия си албум, озаглавен „Something Beautiful“, на 30 май.

В предаването на Зейн Лоу тя обяснява защо е решила проектът да бъде представен и на голям екран. „Исках това да бъде специално преживяване за феновете ми – не просто да лежат в леглото си и да кажат: „Ще пусна нещо на Майли, ще го слушам с половин ухо“, разказва певицата.

