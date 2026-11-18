Ч етирима души са загинали, а деветима са ранени при три руски дронови атаки срещу Одеса в сряда. Ударите са били насочени към историческия център на украинския черноморски град. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram.

Масирана атака с дронове срещу Одеса, има пострадали

По думите му атаките са извършени в рамките на няколко часа. Между 9:46 и 12:10 ч. местно време градът е бил подложен на три последователни удара.

При атаките са повредени жилищни сгради, кафенета и магазини. На едно от местата е избухнал пожар в лек автомобил, а няколко други превозни средства са били повредени. Поразена е и административна сграда, в която е избухнал голям пожар.

Спасителни екипи са извадили трима души, блокирани в апартаментите си в една от засегнатите сгради, и са ги предали на медицински екипи. Над 50 пожарникари са участвали в потушаването на огъня. Според украинските служби всички съобщени пожари са били овладени.

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Регионалните власти призоваха жителите да не се приближават до местата на ударите и да използват бомбоубежища при обявяване на въздушна тревога.

Одеса е един от ключовите украински градове на Черно море и важно пристанище за страната. От началото на руската инвазия през февруари 2022 г. градът и областта многократно са обект на ракетни и дронови удари. Сред атакуваните обекти са пристанищна, енергийна и друга инфраструктура, както и жилищни райони.

През последните месеци руските удари в Одеска област засегнаха и граждански обекти. На 15 ноември при мащабна атака в региона бяха повредени административна сграда, автомобили, жилищни постройки и училище, а хиляди домакинства временно останаха без електричество.

Историческият център на Одеса е включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и е обект на международна закрила.

Руска атака с дронове срещу Одеса взе жертва, има и ранени

Одеска област е дом на една от най-големите български общности в Украйна. Според последното официално преброяване на населението в страната българите са третата по численост етническа общност.

По данни, посочвани за българската общност, в Одеска област живеят над 150 000 българи, а в самия град Одеса броят им се оценява на около 50 000-60 000 души.

Най-големите компактни български общности са съсредоточени в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.