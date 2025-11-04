Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

С инди Крофорд и дъщеря ѝ Кая Гербер изглеждаха като близначки в бляскави рокли на Gucci по време на гала вечерта LACMA Art + Film Gala 2025 в Лос Анджелис в събота.

Дуото майка-дъщеря внесе двоен блясък на червения килим, като се появи в изработени по поръчка рокли на Gucci на едно от най-бляскавите събития в света на киното и изкуството.

59-годишната Крофорд блестеше в златна рокля с открити рамене, обсипана с пайети и мъниста – модифицирана версия на модел с дълъг ръкав от колекцията пролет/лято 2026 на модната къща. Прилепналият силует – оригиналът, носен от Деми Мур на премиерата на късометражния филм на Gucci по време на Седмицата на модата в Милано през септември – впечатляваше с флорален мотив и люлеещи се мънистени ресни, които улавяха светлината, докато супермоделът позираше пред емблематичната инсталация „Градска светлина“ на музея.

24-годишната Гербер отрази блясъка на майка си в червена рокля с пайети и дълбоко деколте, също създадена специално за нея. Нежните кестеняви вълни на младата манекенка, оформени от стилистката Брайс Скарлет, напомняха на класическата визия на Крофорд от 90-те.

„🍒 @gucci @lacma с най-горещата среща“, написа Гербер в Instagram под снимка от вечерта, показвайки колко развълнувана е да бъде на събитието рамо до рамо с известната си майка.

Това е поредният бляскав общ момент за дуото, което често споделя подиума и рекламни кампании. Крофорд предизвика фурор през 2018 г., когато се появи заедно с дъщеря си на ревюто на Versace, предавайки символично моделската щафета на своята „мини аз“ по време на първия ѝ сезон на модните седмици.

Годишната гала вечер на LACMA, съпредседателствана от Леонардо ди Каприо и Ева Чоу за 14-а поредна година, тази година почете режисьора Райън Куглър и художничката Мери Корс. Събитието, изпълнено със звезди, събра рекордните 6,5 милиона долара за филмовите инициативи на музея.

Галата беше представена от Gucci, като новият артистичен директор Демна присъства заедно с президента и главен изпълнителен директор на марката Франческа Белетини.

Присъствието на италианската модна къща се усещаше навсякъде – Ел Фанинг, Теса Томпсън, Анджела Басет и Салма Хайек също бяха облечени в персонализирани творения на Gucci.

Вечерта завърши с изпълнение на Доджа Кат, която също избра Gucci за своя сценичен сет.

Според вътрешен източник, цитиран от Page Six, част от звездите са били вперени в телефоните си през цялата нощ, следейки драматичния финален мач от Световните серии.

Докато Лос Анджелис Доджърс се изправяха срещу Торонто Блу Джейс, „всички започнаха да аплодират, а някои от залата си помислиха, че това е заради храната, но всъщност Доджърс бяха отбелязали гол!“, споделя източникът.