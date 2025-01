Великите магьосници: Илюзии, граничещи с истинската магия

М агията винаги е вълнувала хората, пленявайки ги със своята загадъчност и мистерии. Способността на илюзионистите да създават невероятни трикове, не само удивлява, но и пробужда желанието да се разберат тайните на техните умения.

Ето историите на най-големите майстори на магията и илюзията, които са оставили незабравима следа в историята на изкуството и са се превърнали в легенди на своята епоха.

Хари Худини: Майсторът на бягствата

Portrait of Hungarian-born American illusionist and stunt performer Harry Houdini. Photographed in 1899. pic.twitter.com/YoEKQHtGox