Сарафов се срещна с главните прокурори на Литва и Румъния

Борислав Сарафов проведе поредица от двустранни срещи с ръководители на прокуратури от държавите-членки на ЕС

3 октомври 2025, 17:26
Сарафов се срещна с главните прокурори на Литва и Румъния
И .ф. главен прокурор Борислав Сарафов взе участие в 19-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори и ръководителите на прокуратури на държавите-членки на ЕС, която се проведе в сградата на Евроджъст, в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

Борислав Сарафов проведе поредица от двустранни срещи с ръководители на прокуратури от държавите-членки на ЕС и представители на европейски институции, сред които главните прокурори на Литва и Румъния.

И.ф. главен прокурор на Република България се срещна и с делегацията на Дания и нейния представител в Евроджъст като изрази благодарност за оказаното бързо и ефективно съдействие от страна на компетентните съдебни власти в Дания за предаването на български гражданин, издирван за убийство, въз основа на издадена от българските власти Европейска заповед за разследване.

В рамките на 19-ата среща на Консултативния форум приветствия поднесоха Михаел Шмид, президент на Евроджъст,  Ясек Билевиц, заместник-главен прокурор на Полша, Ян Рекендорф, директор на прокуратурата на Дания, съпредседатели на Съвета на Европа и др.

Актуалното състояние на инициативите на Европейския съюз в областта на наказателното правосъдие представи Ана Галего Торес, генерален директор на дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия.

Двудневния форум бе фокусиран върху наказателноправните последици от военния конфликт в Украйна, актуалното състояние на разследванията, свързани с нарушаване или заобикаляне на санкциите на Европейския съюз срещу Русия, както и върху наказателно-правната уредбата на този вид престъпления в Европейския съюз.

Главните прокурори се обединиха около това, че всяка държава-членка като част от европейското семейство следва да полага усилия за гарантиране сигурността на обществото и стабилността на Съюза в духа на демократичните ценности и отстояването на върховенството на закона. Дискусията между участниците засегна и предизвикателствата, които разследващите органи срещат при наказателното преследване на престъпленията в киберпространството, измамите чрез фалшифи инвестиционни платформи и новата форма на престъпност, определена като „престъплението като услуга“. Примери от практиката по темата бяха представени от Финландия, Белгия и Румъния.

Ръководителите на прокуратурите от ЕС се ангажираха да развиват още по-тясно сътрудничеството в наказателно-правната област, като акцент бе поставен върху борбата срещу организираната трансгранична престъпност, както и на ускорения обмен на добри практики между компетентните съдебни органи в държавите-членки на Европейския съюз.

Борислав Сарафов Главни прокурори
