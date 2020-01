Това ли е най-невероятното предложение за брак

П редставете си, че сте в киното с приятеля си и гледате вашия любим филм на "Дисни" - "Спящата красавица", но героите от екрана приличат на вас и вашето гадже.

След това принцът предлага на принцесата, вие се обръщате и изведнъж виждате, че и вашият приятел е паднал на едно коляно и държи кутийка с пръстен в ръка.

Този приказен момент е създаден от Лий Лохлер, когато той предлага брак на приятелката си Стути Дейвид, пише Би Би Си.

За да предложи на любимата жена, мъжът наема кинозала, която е пълна с техните приятели и семейства, пуска филма и задава най-важния въпрос.

За щастие неговата любима казва „Да“.

Лий работи шест месеца с професионалисти, за да пресъздаде класиката на "Дисни" от 1959 г. Изпипани са дори малките подробности като мимиките на лицето на момичето.

WOW what a wild 48 hours 💍💕 I’m so glad my scribbles have spread some smiles, and I’m sorry if they made you cry!!@Yours_True_Lee and Sthuthi, wish I could give you both a big ol’ bear hug and say congrats in person (fun fact - we’ve never met!) ❤️#SleepingBeautyProposal pic.twitter.com/3cuCM9mhxw