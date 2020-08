Ловецът на динозаври

Д ължина на тялото, надхвърляща 10 метра. Тегло от около 15 тона. Мощни челюсти, които могат да разкъсат човек за броени секунди. Зъби с размерите на банани. Ако си мислите, че това е описание на фантастично чудовище, появяващо се в някой филм на ужасите, ще сгрешите. Така е изглеждал Дейнозухът – едно напълно истинско страшилище, живяло през периода Креда (преди около 82 – 75 млн. години). Този ужасяващ хищник е далечен роднина на съвременните крокодили и е ловувал по бреговете на Северна Америка.

The Deinosuchus lived between 75 and 82 million years ago, outweighing the largest predatory dinosaurs at the same time https://t.co/vBA7ppnWJc — The Telegraph (@Telegraph) August 12, 2020

Машина за убиване

Дейнозухът е представител на разред крокодили. Към тази група принадлежат още днешните крокодили, алигатори и гавиали. Въпреки че името му означава „ужасяващ крокодил“, той всъщност е по-близък до съвременните алигатори, отбелязват учените. Най-вероятно ловувал от засада – Дейнозухът се криел под вода и нападал динозаври, приближили се до брега на някоя река, за да утолят своята жажда. Захапката му била изключително мощна – според мнозина експерти, тя е била по-силна дори от тази на Тиранозаврите.

Дейнозухът прилича на съвременните си събратя в някои отношения, но има и редица съществени разлики. Широките и удължени глави на тези хищници, например, завършвали с издута муцуна - форма, която е уникална за тази група влечуги. На върха на муцуната на Дейнозуха пък имало два големи отвора. Каква е била тяхната функция засега е въпрос без категоричен отговор. Повечето учени са на мнение, че те играели важна роля за регулирането на телесната температура на огромните хищници и ги предпазвали от прегряване.

If Deinosuchus means "terror crocodiles", then by the transitive property it also means "morning clickbait." Enjoy! https://t.co/dy3ogHdQOZ — Yale Peabody Museum of Natural History (@yalepeabody) August 11, 2020

Разнообразно меню

Дейнозухите обитавали предимно устия на реки, макар че според някои учени навлизали и в океаните, за да търсят храна. Освен динозаври, те ловували риби и морски костенурки (с големите си и остри зъби безпроблемно се справяли с черупките им). Дейнозухите не се притеснявали да нападат и други едри хищници. Доказателство за това са открити фосили от Албертозавър (вид динозаври, близки до Тиранозаврите, на дължина достигали до около 9 метра и тежали приблизително по 3 тона) с предполагаеми следи от ухапване от Дейнозух.

„Всичко, което знаем до този момент за Дейнозухите, показва колко различни са те от съвременните крокодили, които често биват наричани живи изкопаеми. Схващането, че тези влечуги не са се променили особено още от времето на динозаврите е напълно погрешно“, отбелязва палеонтологът Кристофър Броху от университета в Айова. „Дейнозухите са били изумителни същества и са меко казано различни от съвременните крокодили и алигатори. Еволюционната история на тези хищници е много по-интересна, отколкото се смяташе доскоро“, отбелязва още той.

Even the mighty dinosaurs may have lived in fear of the giant extinct crocodilian Deinosuchus, whose name translates to “terror crocodile.” https://t.co/bD4MW56IRD — Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) August 15, 2020

Нови разкрития

Палеонтолозите от дълго време спорят колко вида Дейнозухи са съществували. Фосили от тези гигантски хищници са открити в общо 10 американски щата – на територия, простираща се от Тихоокеанското до Атлантическото крайбрежие. За да внесат повече яснота, група учени извършиха задълбочено проучване на откритите до момента останки. Заключението, до което достигнаха, подкрепя тезата, че някои от фосилите, за които се смяташе, че са от различни видове, всъщност принадлежат на представители на един и същи вид. Експертите го кръстили Deinosuchus schwimmeri (кръстен е на палеонтолога Дейвид Шуимър, който е професор от университета в Джорджия. Не го бъркайте с актьора Дейвид Шуимър, изиграл ролята на палеонтолога Рос от култовия сериал „Приятели“).

„Това е бил един странен и чудовищен хищник. Повярвайте ми, не бихте искали да се изправите срещу него“, отбелязва Адам Косет, който е един от авторите на изследването. Той и колегите му анализираха фосили, открити в различни райони на Северна Америка, включително останки от Дейнозух, на които палеонтолози се натъкнали съвсем наскоро в Тексас. „Истината е, че досега не знаехме почти нищо за това животно. Новите открития ни помогнаха изключително много“, заяви още Косет. Според проучването, Deinosuchus schwimmeri обитавал района на днешното Атлантическо крайбрежие на САЩ. Край атлантическото крайбрежие пък живели други два вида - Deinosuchus riograndensis и Deinosuchus hatcheri.