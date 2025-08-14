Любопитно

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

Това е заключението на проучване на шест вулкана в чилийските Анди

14 август 2025, 06:32
Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света
Източник: iStock

Т опенето на ледниците може да е предпоставка за по-чести и експлозивни вулканични изригвания в бъдеще, пише Newsweek.

Това е заключението на проучване на шест вулкана в чилийските Анди, което ще бъде представено на конференцията „Голдшмит“ в Прага.

Анализът показва, че стотици спящи вулкани, които понастоящем са заровени под ледников лед по целия свят, особено в Антарктида, биха могли да станат по-активни, тъй като изменението на климата ускорява отдръпването на ледниците.

Връзката между отстъпващите ледници и повишената вулканична активност е известна в Исландия от 70-те години на миналия век. Последното проучване обаче е първото, което изследва феномена в континенталните вулканични системи и помага на учените да разберат и предскажат по-добре вулканичната активност в покрити с ледници региони.

Пабло Морено-Йегер от Университета на Уисконсин-Мадисън, който представя изследването на конференцията, заяви в изявление: „Нашето проучване показва, че това явление не се ограничава само до Исландия, където е наблюдавана повишена вулканична активност, но може да се наблюдава и в Антарктида. Други континентални региони, като части от Северна Америка, Нова Зеландия и Русия, също сега заслужават по-задълбочено научно внимание.“

В своето проучване изследователите са използвали аргоново датиране и кристален анализ в шест вулкана в южна Чили, включително сега спящия вулкан Мочо-Чошуенко, за да наблюдават как напредването и отстъплението на Патагонския леден лист е повлияло на вулканичното поведение преди това.

Учените успяха да проследят как теглото и налягането на ледниковия лед променят характеристиките на магмата - изключително гореща течна скална смес, намираща се под земната повърхност, известна като лава, когато се излива върху земната повърхност - като установиха датите на предишни изригвания и анализираха кристали в изригналите скали.

Техните изследвания показват, че дебелата ледена покривка е потиснала обема на изригванията и е позволила на голям резервоар от богата на силициев диоксид магма да се натрупа на около 32 800 до 49 200 фута под повърхността по време на пика на последния ледников период, който е преди близо 26 000 до 18 000 години.

Ледената покривка се е стопила бързо в края на последния ледников период и тази внезапна загуба на тегло е довела до отпускане на кората и разширяване на газовете в магмата. Вулканът се е образувал в резултат на това натрупване на налягане, което е причинило експлозивни вулканични изригвания от дълбокия резервоар.

„Ледниците са склонни да потискат обема на изригванията от вулканите под тях. Но тъй като ледниците се отдръпват поради изменението на климата, нашите открития показват, че тези вулкани продължават да изригват по-често и по-експлозивно“, обясни Морено-Йегер.

Той добави: „Ключовото изискване за повишена експлозивност е първоначално наличието на много дебел ледников слой върху магмена камера, а точката на задействане е, когато тези ледници започнат да се отдръпват, освобождавайки налягане – което в момента се случва на места като Антарктида.“

Докато вулканичната реакция на топенето на ледниците е почти мигновена в геоложки план, процесът на промени в магмената система е постепенен, протичащ в продължение на векове, което позволява известно време за наблюдение и ранно предупреждение.

Учените предупреждават, че засилената вулканична активност може да има глобално въздействие върху климата. В краткосрочен план изригванията освобождават малки частици в газове, известни като аерозоли, които могат временно да охладят планетата.

Това се случи след изригването на вулкана Пинатубо във Филипините през 1991 г., което понижи глобалните температури с около 0,5 градуса по Целзий. Многократните изригвания обаче могат да доведат до обратен ефект.

Морено-Йегер каза: „С течение на времето кумулативният ефект от множество изригвания може да допринесе за дългосрочно глобално затопляне поради натрупването на парникови газове.“

„Това създава положителна обратна връзка, при която топенето на ледниците предизвиква изригвания, а изригванията от своя страна биха могли да допринесат за по-нататъшно затопляне и топене“, добави той.

 

Източник: Newsweek    
топене на ледници вулканични изригвания Антарктида Чили климатични промени
Последвайте ни

По темата

Какво ще бъде времето в четвъртък

Какво ще бъде времето в четвъртък

14.08: Напрежение в сърцето на Райха: Когато Борис III каза „не“ на Хитлер

14.08: Напрежение в сърцето на Райха: Когато Борис III каза „не“ на Хитлер

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
С котка на море: мисията възможна?

С котка на море: мисията възможна?

dogsandcats.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 11 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 8 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 8 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 8 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Свят Преди 23 минути

Още през април американският президент Доналд Тръмп обяви, че с Русия до голяма степен имат единодушие за постигане на мирно споразумение

Тревожен ръст на насилствените връзки сред тийнейджърите

Тревожен ръст на насилствените връзки сред тийнейджърите

Свят Преди 24 минути

Внимание! Тази статия съдържа препратки към задушаване, манипулативен контрол и домашно насилие

Родилното отделение в Перник възобнови работата си

Родилното отделение в Перник възобнови работата си

България Преди 8 часа

През юли отделението временно преустанови дейност

Апелативният съд разреши на Тръмп да ореже USAID

Апелативният съд разреши на Тръмп да ореже USAID

Свят Преди 8 часа

След встъпването си в длъжност през януари Тръмп замрази милиарди долари от разходите за чуждестранна помощ

Пожар погълна над 50 декара гора край Кърджали

Пожар погълна над 50 декара гора край Кърджали

България Преди 9 часа

От полицията заявиха, че няма опасност за населението

Пожар в защитена местност край Тутракан

Пожар в защитена местност край Тутракан

България Преди 10 часа

Гъстият дим се вижда от километри

След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за задържани

След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за задържани

България Преди 10 часа

Неизвестно остава и какво точно е поискало в молбата си за правна помощ Националното антикорупционно бюро на Украйна

Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Свят Преди 12 часа

Той посочи, че и през ум не му минава да променя конституцията

Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

Свят Преди 12 часа

Проливните дъждове заплашват да нанесат още по-големи щети

<p>Мъж от Пловдив отправил заплахата към самолета до Лондон</p>

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

България Преди 13 часа

Заради сигнала самолетът беше отклонен от въздушното пространство на Чехия

<p>Заплаха със смърт за журналисти на N1 TV в Сърбия</p>

Международни организации за медийна свобода реагират на нападение над екип на N1 TV

Свят Преди 13 часа

Комитетът за защита на журналистите изрази загриженост от тормоза над екипа на N1 TV

Шефът на ЕЦБ показа българското евро

Шефът на ЕЦБ показа българското евро

Свят Преди 13 часа

Лагард: Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 1 евро

<p>Джеси Джей:&nbsp;Косата ми пада &bdquo;като луда&ldquo;, боли ме&nbsp;5 седмици след операцията</p>

Джеси Джей: Косата ми пада „като луда“ след мастектомията, усещам болка 5 седмици след операцията

Свят Преди 14 часа

Джеси Джей споделя как тялото й се е променило след мастектомията

Причината за смъртта на Лони Андерсън е разкрита

Причината за смъртта на Лони Андерсън е разкрита

Свят Преди 14 часа

Актрисата почина на 3 август на 79-годишна възраст, само дни преди юбилея си

Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда

Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда

България Преди 14 часа

Наньо Турлаков е с две обвинения и е в ареста за срок до 72 часа

Вкараха в затвора македонски наркотрафикант в България

Вкараха в затвора македонски наркотрафикант в България

България Преди 14 часа

Подсъдимият е признат за виновен за контрабанда на високорисково наркотично вещество

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Кралски потайности: Това, което прикрива Кейт Мидълтън

Edna.bg

Култов участник от „Игри на волята“ с неузнаваема нова визия (СНИМКИ)

Edna.bg

Рома близо до подписа на Фабио Силва, изпреварвайки Борусия Дортмунд

Gong.bg

Анголски защитник Клинтон Мата удължи договора си с Лион за още две години

Gong.bg

На какво се дължи „сънната инерция“ и опасна ли е тя

Nova.bg

21 дни огън в Пирин – борбата продължава

Nova.bg