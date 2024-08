Каква е причината за честата активност на исландските вулкани

И зригванията на Фаградалсфял през 2021 г. може да са били предизвикани от натрупване на магма точно под земята, противно на първоначалното мнение на учените.

Изригване на вулкана Фаградалсфял на исландския полуостров Рейкявик започна през март 2021 г. и продължи няколко месеца, произвеждайки големи количества лава, които покриха части от околността.

Според нова статия в списанието Nature проби от лава разкриват, че изригването е започнало от огромно натрупване на магма под повърхността, вместо да излиза направо от мантията, както се смяташе преди.

"Страхотна, вълнуваща и страшна": Чуйте как звучи земята под Исландия, вулкан се готви да изригне

“Чрез събиране на лава на редовни интервали и след това измерване на техния състав в лабораторията, можем да кажем какво подхранва вулкана в дълбочина“, каза съавторът на изследването Джеймс Дей, геолог от Института по океанография Scripps.

“Това е малко като да правите редовни измервания на нечия кръв. В този случай “кръвта” на вулкана е разтопената лава, която изригва толкова зрелищно от него“, каза Дей.

Изригването на Фаградалсфял произхожда от отделни магмени диги.

The volcanic eruption on the Reykjanes Peninsula of Iceland 🇮🇸 is both threatening and mesmerizingly beautiful. The dramatic display of lava flows and ash clouds creates a stunning yet powerful spectacle of nature's force. 🌋✨ #Travel #Iceland #volcano #Nature pic.twitter.com/4HaACckicx