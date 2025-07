Проект Леден червей: Ядрени ракети под лед

С гушен под ледените простори на Гренландската ледена покривка се намира смразяващо напомняне за амбициите и секретността от времето на Студената война: „Лагер Сенчъри“. Създаден през 1959 г., този скрит военен обект е служил като таен център за Проект „Леден червей“, свръхсекретна програма на армията на Съединените щати, съобщи Historic Mysteries.

Публичното му обозначение като научноизследователско съоръжение беше отчасти маскарад, тъй като „Лагер Сенчъри“ имаше далеч по-зловеща цел: да приюти и поддържа разполагането на площадки за изстрелване на ядрени ракети под арктическия лед. С достигането на пика на напрежението между суперсилите, това дръзко начинание показа докъде стигат нациите, за да си осигурят стратегическо предимство в ледените дълбини на Студената война .

Ядрени тайни и скрити тунели

Проектът „Леден червей“ беше самото олицетворение на строго секретната информация. Въпреки че е иницииран в края на 50-те години на миналия век и е стартирал около 1960 г., съществуването му е официално потвърдено едва през 1996 г. с публикуването на разсекретени правителствени документи. Именно от тях обществеността най-накрая научи истината за проекта и неговото прикритие – „Лагер Сенчъри“.

Задействан от американската армия, проектът „Леден червей“ е бил да разположи мрежа от мобилни позиции за изстрелване на ядрени ракети под ледената покривка на Гренландия . Идеята зад него е била да се засилят американските ядрени възможности за възпиране на Съветския съюз .

Проектът е замислен в разгара на Студената война и е имал за цел да създаде тайна инфраструктура, способна да изстрелва междуконтинентални балистични ракети (МБР) от Арктическия регион. По същество това е била тайна ядрена база, скрита под леда.

todays rabbit hole 🕳 Project Iceworm 👁 a top secret United States Army program which aimed to build a network of mobile nuclear missile launch sites under the Greenland ice sheet… pic.twitter.com/dhhKQtvHcF

Планът е бил да се изгради система от тунели с дължина около 4000 километра, скрити под Гренландия. Тези тунели биха могли да приютят до 600 ядрени ракети в обсега на СССР и периодично да бъдат премествани, в случай че руснаците някога научат за съществуването им. Проектът е бил строго секретен, но датското правителство е било донякъде в течение.

Разбира се, разполагането на подобна мрежа би било не само мащабно инженерно постижение, но и изключително скъпо. САЩ обаче смятаха, че си струва. Първо, те се надяваха, че ако проектът е успешен, той ще помогне на армията да изненада и надхитри потенциалните противници, което ще усложни усилията им за откриване и насочване към американски ракетни инсталации.

Второ, по време на Студената война както САЩ, така и СССР полагаха значителни усилия да проектират сила в Арктическия регион по стратегически, военни и икономически причини. Надяваха се, че ако Съветите някога поведат в тази конкретна надпревара, Проектът „Леден червей“ би могъл да осигури буфер срещу потенциални съветски атаки.

И накрая, това бяха 50-те/60-те години, когато както САЩ, така и СССР бяха заети с разширяването на съответните си ядрени оръжия. Проектът „Леден червей“ щеше да даде на САЩ предимство в полярния регион и да засили цялостната им стратегическа позиция. Колкото по-разпространен беше техният ядрен обхват, толкова по-голямо беше възпиращото влияние.

Лагер „Сенчъри“: Перфектният фронт

Строежът на лагер „Сенчъри“ започва през 1959 г. и лагерът функционира до 1967 г. Когато американците се обръщат към датското правителство, те не са съвсем честни за всичко.

Те представиха лагер „Сенчъри“ на властите като опит да тестват строителни техники в арктически условия и да докажат осъществимостта на (сравнително) евтини военни постове върху ледените шапки. Твърдеше се също, че лагерът ще провежда „научни експерименти“ и ще тества ефективността на преносим ядрен реактор (PM-2A).

Честно казано, САЩ не лъжеха съвсем. Общо 21 окопа с обща дължина 3000 метра (1,9 мили) бяха изкопани в ледената покривка и покрити с покрив. Не бяха инсталирани ядрени ракети.

Overland train supporting the underground military facility of Camp Century in the 60's. Camp Century was the cover for Project Iceworm, a secret study into placing nuclear missile silos under the Greenland Ice Sheet. pic.twitter.com/cJt5WRCPQX