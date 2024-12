Откриха нов зловещ хищник в дълбокия океан

О ткрит е странен нов хищник, който дебне на 7 924 метра под повърхността на океана и е кръстен на катранено черния си дом.

Новото ракообразно е открито дълбоко в падината Атакама, която се намира край бреговете на Перу, съобщиха учени в списание Systematics and Biodiversity.

Dulcibella camanchaca can survive in the frosty darkness of the ocean’s hadal zone. https://t.co/zuE2VRDodD