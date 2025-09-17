Любопитно

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Актрисата призна, че дори звездите от сериала не са знаели за внезапното решение да се сложи край след три сезона

17 септември 2025, 11:21
Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“
Източник: Getty Images

Д ори Кристин Дейвис не знаела, че „И просто ей така...“ ще приключи след третия сезон на шоуто, пише The Post.

Дейвис, която отново изигра ролята си на вечно оптимистичната Шарлот Йорк за продължението на „Сексът и градът“, говори открито за внезапния край на историята в епизода на „Шоуто на Дрю Баримор“.

50-годишната Баримор започна предстоящия сегмент, възторжено възкликвайки за „И просто ей така...“, преди да попита дали Дейвис знае, че той свършва.

„Гледах всеки епизод, разбира се, до края. Излезе съобщението, че приключва, и тогава си помислих: „Обзалагам се, че не са знаели. И това вярно ли е?“, каза водещият на токшоуто по CBS. 

Тогава 60-годишната Дейвис изясни истината.

Една икона на 59: Сара Джесика Паркър през годините
13 снимки
Сара Джесика Паркър
Сара Джесика Паркър
Сара Джесика Паркър
Сара Джесика Паркър

„Определено е вярно. Не знаех“, разкри тя. 

Звездата на „Мелроуз Плейс“ обаче уточни, че тя и колежките ѝ от „И просто ей така“ – включително Сара Джесика Паркър (Кари Брадшоу) и Синтия Никсън (Миранда Хобс) – са подписали договор само за три сезона.

„Нашият ангажимент, който бяхме поели, беше тригодишен. Един към друг. Така че знаехме тази част. Но аз просто предположих, че ще продължим. Такъв съм, разбираш ли какво имам предвид?“, обясни Дейвис на Баримор.

Докато публиката аплодираше Дейвис, Баримор призна, че „не е познавала живота“ без „Сексът и градът“ или „И просто ей така“.

Шоурънърът Майкъл Патрик Кинг обяви, че рестартирането на „Сексът и градът“ ще приключи след двусерийния финал на трети сезон в дълга публикация в Instagram, споделена на 1 август.

„И просто ей така... продължаващото разказване на истории от вселената на „Сексът и градът“ е към своя край. Докато пишех последния епизод на трети сезон на „И просто така...“, ми стана ясно, че това може да е чудесно място да спра“, написа Кинг две седмици преди последния епизод на 14 август. 

Режисьорът добави, че той и 60-годишната Паркър са знаели, че франчайзът е към своя край - дори другите му звезди да нямат представа.

„Със Сара отлагахме обявяването на новината досега, защото не искахме думата „финал“ да засенчи удоволствието от гледането на сезона“, сподели Кинг.

Междувременно Паркър разказа за изненадващото решение в публикация в Instagram.

„И просто така“: Всички говорят за роклята на Сара Джесика Паркър
11 снимки
Сара Джесика Паркър на премиерата на И просто така Ню
Сара Джесика Паркър на премиерата на И просто така Ню
Сара Джесика Паркър на премиерата на И просто така Ню
Сара Джесика Паркър на премиерата на И просто така Ню

„Кари Брадшоу доминираше професионалния ми сърдечен ритъм в продължение на 27 години. Мисля, че я обичах най-много от всички“, написа тя. 

Що се отнася до Дейвис, тя публикува официалното изявление на Кинг и сподели собствените си мисли за края на „И просто ей така“ след три сезона.

„Много съм тъжна. Обичам целия ни прекрасен актьорски състав и екип. 400 творци, които работят толкова усилено по нашето шоу с дълбока любов. А на нашите верни фенове, ние ви обичаме завинаги“, разкри актрисата. 

Но въпреки съобщението на Кинг и въпреки че спорният финал завърши „зле“, един изпълнителен продуцент не изключи евентуалното завръщане на Кари Брадшоу, Шарлот Йорк и Миранда Хобс.

„Ами, тя е жива, така че може да се случи“, каза Елиза Зурицки за емблематичния герой на Паркър миналия месец.

„Аз съм вечният оптимист. Така че не обичам да бъда твърде окончателна за нещата, а животът е дълъг. Искам да кажа, всички сме виждали много неща да се случват“, добави тя. 

Източник: New York Post    
И просто ей така Кристин Дейвис Сексът и градът Край на сериал Трети сезон Шоуто на Дрю Баримор Сара Джесика Паркър Майкъл Патрик Кинг Шарлот Йорк Продължение на сериал
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Последни новини

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

България Преди 13 минути

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Любопитно Преди 16 минути

Методът на Бел включва консумация на спанак или други листни, влакнести зеленчуци преди хранене с високо съдържание на въглехидрати

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Любопитно Преди 36 минути

На старта на Мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

България Преди 41 минути

Иван Ижбехов съобщи това в профила си във Facebook

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

България Преди 57 минути

"Точно хората, които грабиха държавата близо пет години, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми, заяви той

<p>Борисов: Някой дава ли си сметка за това?!</p>

Борисов определи вота на недоверие като "безотговорност"

България Преди 1 час

По думите му мнозинството не е стабилно от самото начало и не трябва да се рискува изготвянето на държавния бюджет

Румъния е на ръба на рецесията

Румъния е на ръба на рецесията

Свят Преди 1 час

Инфлацията в Румъния продължава да расте с бързи темпове

Снимката е архивна: На 4 юни резидентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп дават вечеря в Winfield House за принц Чарлз, принц на Уелс, и Камила, херцогиня на Корнуол, по време на държавната им визита в Лондон, Англия

Тайната парти резиденция на Америка в Лондон: Къде отседна Тръмп

Свят Преди 1 час

Имението Winfield House: Лондонската крепост на САЩ с градина за хеликоптери

Снимката е илюстративна

Арестуваха пиян украинец, паркирал колата си на детска площадка в Несебър

България Преди 1 час

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а превозното средство е иззето от органите на реда

Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Свят Преди 1 час

Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан е освободен от германски затвор

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Любопитно Преди 1 час

Добрев и Уайт за първи път бяха романтично свързани през 2020 г., но по-късно разкриха, че са започнали да се срещат в края на 2019 г.

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Свят Преди 1 час

Демонстрацията се проведе в района на прочутия археологически обект в Перу

Чарли Кирк

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк призна в скрита бележка

Свят Преди 2 часа

„Честно казано, надявах се да запазя това в тайна, докато умра от старост. Съжалявам, че те замесвам“

<p>Зеленски алармира за плановете на Русия</p>

Зеленски: Русия подготвя още 2 тежки офанзивни кампании

Свят Преди 2 часа

„Те подготвят още две офанзивни операции през есента“, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

България Преди 2 часа

Тя е задържана за срок до 24 часа

Президентът Радев: Войната ни дава много нови уроци

Президентът Радев: Войната ни дава много нови уроци

България Преди 2 часа

Това заяви държавният глава по време на форум в София, посветен на съвременни технологии в областта на отбраната и сигурността. Организатор е Посолството на Чехия в България

Всичко от днес

