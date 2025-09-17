Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Д ори Кристин Дейвис не знаела, че „И просто ей така...“ ще приключи след третия сезон на шоуто, пише The Post.

Дейвис, която отново изигра ролята си на вечно оптимистичната Шарлот Йорк за продължението на „Сексът и градът“, говори открито за внезапния край на историята в епизода на „Шоуто на Дрю Баримор“.

50-годишната Баримор започна предстоящия сегмент, възторжено възкликвайки за „И просто ей така...“, преди да попита дали Дейвис знае, че той свършва.

„Гледах всеки епизод, разбира се, до края. Излезе съобщението, че приключва, и тогава си помислих: „Обзалагам се, че не са знаели. И това вярно ли е?“, каза водещият на токшоуто по CBS.

Тогава 60-годишната Дейвис изясни истината.

„Определено е вярно. Не знаех“, разкри тя.

Звездата на „Мелроуз Плейс“ обаче уточни, че тя и колежките ѝ от „И просто ей така“ – включително Сара Джесика Паркър (Кари Брадшоу) и Синтия Никсън (Миранда Хобс) – са подписали договор само за три сезона.

„Нашият ангажимент, който бяхме поели, беше тригодишен. Един към друг. Така че знаехме тази част. Но аз просто предположих, че ще продължим. Такъв съм, разбираш ли какво имам предвид?“, обясни Дейвис на Баримор.

Shocked Kristin Davis had no clue ‘And Just Like That’ was ending after Season 3: ‘I assumed we would keep going’ https://t.co/WXX3ONRHV4 pic.twitter.com/zIo1PXBElm — New York Post (@nypost) September 17, 2025

Докато публиката аплодираше Дейвис, Баримор призна, че „не е познавала живота“ без „Сексът и градът“ или „И просто ей така“.

Шоурънърът Майкъл Патрик Кинг обяви, че рестартирането на „Сексът и градът“ ще приключи след двусерийния финал на трети сезон в дълга публикация в Instagram, споделена на 1 август.

„И просто ей така... продължаващото разказване на истории от вселената на „Сексът и градът“ е към своя край. Докато пишех последния епизод на трети сезон на „И просто така...“, ми стана ясно, че това може да е чудесно място да спра“, написа Кинг две седмици преди последния епизод на 14 август.

‘AND JUST LIKE THAT…’ will end with Season 3. pic.twitter.com/J78xpvOBEy — Film Updates (@FilmUpdates) August 1, 2025

Режисьорът добави, че той и 60-годишната Паркър са знаели, че франчайзът е към своя край - дори другите му звезди да нямат представа.

„Със Сара отлагахме обявяването на новината досега, защото не искахме думата „финал“ да засенчи удоволствието от гледането на сезона“, сподели Кинг.

Междувременно Паркър разказа за изненадващото решение в публикация в Instagram.

„Кари Брадшоу доминираше професионалния ми сърдечен ритъм в продължение на 27 години. Мисля, че я обичах най-много от всички“, написа тя.

Що се отнася до Дейвис, тя публикува официалното изявление на Кинг и сподели собствените си мисли за края на „И просто ей така“ след три сезона.

‘…And Just Like That’ will end with Season 3. pic.twitter.com/AE49o3PhDD — Pop Crave (@PopCrave) August 1, 2025

„Много съм тъжна. Обичам целия ни прекрасен актьорски състав и екип. 400 творци, които работят толкова усилено по нашето шоу с дълбока любов. А на нашите верни фенове, ние ви обичаме завинаги“, разкри актрисата.

Но въпреки съобщението на Кинг и въпреки че спорният финал завърши „зле“, един изпълнителен продуцент не изключи евентуалното завръщане на Кари Брадшоу, Шарлот Йорк и Миранда Хобс.

„Ами, тя е жива, така че може да се случи“, каза Елиза Зурицки за емблематичния герой на Паркър миналия месец.

„Аз съм вечният оптимист. Така че не обичам да бъда твърде окончателна за нещата, а животът е дълъг. Искам да кажа, всички сме виждали много неща да се случват“, добави тя.