Красотата винаги е имала цена - често плащана със здраве, болка и живот

Красотата никога не е била справедлива - и никога не е било писано да бъде

16 септември 2025, 08:29
Красотата винаги е имала цена - често плащана със здраве, болка и живот
Източник: iStock

К расотата никога не е била справедлива - и никога не е било писано да бъде. От корсети от китова кост до пудри с олово, от бинтове за крака до избелване на кожа, красотата и модата винаги са имали цена - и тя рядко се плаща еднакво, пише Sky History.

В продължение на векове най-суровите изисквания са били отправяни към жените, и още повече към жените от маргинализирани общности. Независимо дали в дворовете на Ренесансова Европа, домакинствата на Имперски Китай или колониите на Британската империя, тялото е било използвано като платно за статус, контрол и печалба.

Тези идеали никога не са били просто за това да изглеждаш добре. Те са били сигнал за статут и богатство, засилване на класовите и расови йерархии и за запазване на концентрацията на властта в ръцете на малцина. Болката и рискът са били вградени в системата - било чрез закони, диктуващи кой може да носи определени цветове, или чрез неписани правила за това кой изобщо може да бъде възприеман като красив.

Днес инструментите са се променили, но схемата остава. Филтрите на социалните медии, индустриите за красота за милиарди долари и глобализираните тенденции все още са насочени към същите тези несигурности - често предлагайки най-крайните, скъпи или опасни идеали на тези, които най-малко могат да си позволят рисковете. Но това явление не е ново; то произлиза от векове практики, които бихме сметнали за невъобразими, и има някои зловещи прилики със стандартите за красота днес.

Корсетът

Носили ли сте някога тясно, неудобно оформящо бельо? Неговият предшественик е бил корсетът. От 16-ти век нататък тази дреха, оформяща тялото и променяща стойката, се превръща в основен елемент на дамската мода, след като тънката талия става популярна във френския двор. Структурата често е била изработвана от до 100 китови кости, но когато през 1828 г. са въведени метални капси за връзки, тогава „стегнатото връзване“ - или драстично намаляване на размера на талията, за да се постигне популярна фигура „пясъчен часовник“ - причинявало притискане на ребрата, затруднено дишане, нарушено храносмилане и припадъци на публични места.

Медицинското списание „Ланцет“ предупреждава за „смърт от тесни корсети“ през 1890 г., но също така осъжда жените, които не поддържат формата си, използвайки ги; отбелязвайки, че омъжените жени не са толкова засегнати, защото „вече не е необходимо да очароват окото му със стройната талия“.

Съвременните еквиваленти със сигурност са по-удобни, под формата на плътно прилепнало оформящо бельо. Но преувеличената, често недостижима фигура тип „пясъчен часовник“ се е превърнала в толкова доминиращ западен идеал за красота, че мнозина сега рискуват живота си, преследвайки я чрез опасни процедури като бразилското повдигане на дупето (BBL) - операция с най-висока смъртност от всички козметични процедури.

Бяла като смърт: Оловна пудра за лице

От тебеширеното лице на кралица Елизабет I до напудрените лица на френските придворни от 18-ти век, бледата кожа е била повече от избор за красота - тя е била класово изявление. Бял, безупречен тен е сигнализирал, че живеете здравословен живот на закрито, без слънце и ръчен труд. Най-бързият начин да го постигнете? Пудра на основата на олово, най-известната венецианска церуза - смес от бяло олово и оцет, която обещава порцеланово покритие.

Прилаган ежедневно, той придавал гладкостта на кожата, като покрива белези и следи от едра шарка. Което би било добре, само дето се абсорбирала и в кръвния поток. Резултатите не били едва доловими: почернели зъби, изтъняваща коса, кожа, която се напуква и разязвява под маската от грим. Дългосрочната употреба можела да причини увреждане на нервите, парализа и в екстремни случаи смърт. По ирония на съдбата, продуктът, предназначен да създаде илюзията за здраве, бавно го унищожавало. Но смъртоносната смесица от сурови стандарти за красота и общество, основано на класа и статус, карало жените да продължат да го използват.

Оловото постепенно било заменено от продукти като талк до началото на 1900 г., въпреки че в един пълен кръг последният - основен елемент от много козметични и бебешки продукти - вече е етикетиран като канцероген в Европа и се очаква да бъде забранен в козметичните продукти от 2027 г.

Обличане по указ: Закони за разкоша

В средновековна и ренесансова Европа начинът на обличане не е бил просто личен избор - това е било въпрос на закон. Законите за разкоша са били предназначени да контролират излишествата, но в действителност те са действали като форма на социален контрол, гарантирайки, че видимите маркери на богатството остават при елита. Тези правила са диктували кой може да носи определени материи, кройки и цветове. В Англия, Статутът за облеклото от 1574 г. , при управлението на кралица Елизабет I, забранява на всеки под ранга на рицар да носи коприна върху връхните си дрехи, докато богатите кадифета, наситените лилави цветове и златните нишки са били запазени за благородниците.

Закони за разкоша са съществували в цяла Европа и извън нея. В епохата на Ренесанс Флоренция например законите забраняват на жените извън аристокрацията да носят перли или повече от определен брой златни пръстени. В Япония през периода Едо на обикновените хора е било забранено да носят изцяло коприна, което ги е тласнало към памук и коноп. Посланието е било ясно: външният вид не е просто отражение на богатството, а начин за ограничаване на себеизразяването и социалната мобилност.

Същият визуален контрол се наблюдава и днес. Тенденцията за „тих лукс“ - изцяло подценен кашмир и дискретно скроени дрехи - сигнализира за вътрешен статус на старите богаташи, докато модните фенове с лога по дрехите често се възприемат като по-малко амбициозни. Това е съвременното ехо на законите за разкоша: използване на дрескод, фин или ярък, за да се отделят богатите от онези, които се стремят да изглеждат така.

Връзване на краката

В императорски Китай, върховният белег на изискана женственост е било мъничкото „лотосово стъпало“ , в идеалния случай с дължина само три инча. Практиката започва по време на династията Сун (10-и век) и се запазва почти хиляда години. Тя включва счупване на сводовете на краката и извиване на пръстите надолу, след което стъпалата се обвързват плътно с плат, за да се предотврати растежът им.

Процесът обикновено започвал между четири и осемгодишна възраст, когато костите все още били меки. Момичетата преживявали години на повторно превързване, инфекции и в тежки случаи загуба на пръсти от гангрена. Ходенето било болезнено за цял живот, но тази неподвижност била част от привлекателността: жените с превързани крака не можели да работят на полето или пазарите, което сигнализирало за богатството и статуса на семействата им. Този идеал изключвал по-голямата част от жените - само тези от семейства с достатъчно ресурси, за да издържат неработеща дъщеря, можели да участват.

Както и при корсетите в Европа, привлекателността им е била дълбоко свързана със социалната йерархия и мъжкото желание. Овързаните крака са били смятани за еротични, а отличителната полюшваща се походка, която са причинявали, е била идеализирана в поезията и изкуството. Практиката е официално забранена в началото на 20-и век, но нейните ефекти отекват в съвременната култура. Днешните болезнени стилети, операции за модификация на тялото и дори някои фитнес или уелнес режими все още изискват тялото да бъде преоформено или ограничено, за да отговаря на тесни идеали - често безопасно достъпни само за богати и привилегировани, оставяйки другите да чувстват натиск да се сравняват, по всякакъв възможен начин.

Токсични наследства - Цената на цвета на кожата

В продължение на векове в Европа бледата кожа е била визуален паспорт към по-висок статус. Тя е сигнализирала за живот, свободен от труд на открито, и е била дълбоко свързана с идеите за изтънченост и класа. Но когато европейската колонизация се разширила в Азия, Африка и Карибите от 16-ти век нататък, този идеал пътувал с тях.

Белотата била позиционирана като стандарт за красота - не само за тена на кожата, но и като символ на самата „цивилизация“.

Поради това в колонизираните общества, цветнокожите хора с по-светла кожа често са получавали по-висок социален статус, което е означавало по-добри перспективи за брак, по-голяма социална мобилност и преференциално третиране в колониалните системи. Тази наложена йерархия е поставила основите за световната индустрия за избелване на кожата, която сега струва милиарди.

Днес продукти, съдържащи избелващи агенти като хидрохинон и живак, все още се продават - понякога незаконно - на пазарите в Азия, Африка и Латинска Америка. В много от тези региони маркетинговите кампании продължават да представят по-светлата кожа като по-красива, успешна и желана, повтаряйки същите колониални послания. Но цената на постигането на по-светла кожа може да бъде физически вредна - изтъняване на кожата, увреждане на бъбреците и отравяне с живак са само някои от последствията - както и да допринесе за психически и емоционални вреди чрез тормоз, малтретиране, остракизъм и ниско самочувствие.

Източник: Sky History    
