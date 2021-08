Кралските двойки, който се разведоха

С лед кралските сватби, кралските разводи са следващите по интерес новини.

Появилите се слухове за развод между принца на Монако Албер II и принцеса Шарлен, насочиха вниманието на медиите към кралското семейство.

Ето и кои са кралските двойки, чиито взаимоотношения са стигнали до развод, събрани от Vbox7:

Разводът на принцеса Виктория през 1901 г.

Принцеса Виктория от Единбург и Великият херцог Ърнест от Хесен се женят през 1894 г. Бракът е уреден, а проблеми не липсват. Младата принцеса е влюбена в друг мъж, а сексуалността на херцога е под въпрос. Кралица Виктория не позволява на двойката да се разделят, но те все пак успяват да се разведат през 1901 г., след смъртта на кралицата.

Two first cousins and unhappy spouses were both born on the 25 November. Victoria Melita of Edinburgh in 1875 and Ernst Ludwig, Grand Duke of Hesse in 1868. They married in 1894, encouraged by their grandmother Queen Victoria but divorced after the Queen’s death in 1901. pic.twitter.com/84KRe4XvQa — History, Royals and Other Things (@RoyalsOther) November 25, 2020

Разводът на принцеса Маргарет и лорд Сноудън

Сестрата на кралица Елизабет, принцеса Маргарет също е влюбена в друг мъж, преди да се наложи да се омъжи за Антъни Армстронг-Джоунс. Сватбата им е първата кралска сватба, която се излъчва по британската телевизия. След 20 години брак двойката се разделя, след като и двамата имат любовни афери.

On the heels of #TheCrown's third season, here's a look inside Princess Margaret’s tumultuous relationship with Lord Snowdon. https://t.co/RpfEdEwGbQ pic.twitter.com/jWMKaPpdq1 — Vogue Runway (@VogueRunway) November 19, 2019

Разводът на принцеса Ан и Марк Филипс

Бракът на кралското семейство върви идеално, докато The Sun не публикуват любовни писма към принцесата. Изпраща ѝ ги един от служителите на кралицата - сър Тимъти Лорънс. През 1992 г. принцесата се развежда, а няколко месеца по-късно вече е омъжена за сър Лорънс.

Princess Anne and Mark Phillips on their wedding day (1973) pic.twitter.com/PV3q3RvHGW — JustRandomThoughts (@randomstuffxzxz) April 17, 2021

Разводът на принц Чарлз и принцеса Даяна

През 1996 г. принц Чарлз и принцеса Даяна се развеждат с разрешение от кралицата. Причината е аферата на Чарлз с Камила Паркър-Боулс. Двамата се женят през 2006 г.

Forty years ago today, Prince Charles married Lady Diana Spencer at St Paul’s cathedral.



The ceremony was widely-billed as the “fairytale wedding of the century”. pic.twitter.com/z0t19u3slZ — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) July 29, 2021

Разводът на принц Андрю и Сара Фъргюсън

През 1996 г. се развежда принц Андрю и Сара Фъргюсън. Двойката остава в добри отношения и успяват да запазят семейното единствено заради двете си дъщери. Въпреки, че са разведени от 24 години Фъргюсън винаги защитава своя бивш съпруг, дори и след скандалите с любовните му афери.

On July 23, 1986, Prince Andrew and Sarah Ferguson were married in Westminster Abbey, becoming the Duke and Duchess of York. #RoyalWedding #Fergie pic.twitter.com/GMpg9txBjy — On This Day in the 80's (@OTDinthe80s) July 23, 2018

Разводът на граф Дейвид Армстронг-Джоунс и Серена

Двойката се женят през 1993 г., като Серена отдава почит на своята свекърва принцеса Маргарет, носейки същата диадема, която носи на сватбата си с лорд Сноудън. Графът и графинята имат две деца. През 2020 г. обявяват, че се развеждат по взаимно съгласие.